Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della nuova stagione televisiva 2023 rivelano che ci sarà spazio per il proseguimento di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca della fascia pomeridiana, in onda tutti i giorni con grande successo in daytime.

In prime time, invece, potrebbe esserci una sorpresa legata alla messa in onda di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Terra Amara prosegue su Canale 5: anticipazioni palinsesti Mediaset 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della nuova stagione televisiva 2023, rivelano che l'appuntamento con la soap opera turca Terra Amara proseguirà regolarmente nella fascia del pomeriggio di Canale 5 con le nuove puntate che andranno in onda sia nel weekend feriale che in quello festivo.

La messa in onda di Terra Amara, da settembre in poi, è confermata dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 circa con mezza puntata al giorno.

Al sabato pomeriggio, invece, tornerà la puntata "extra-large" della soap che avrà il compito di assicurare un buon traino all'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

La programmazione di Terra Amara confermata nel palinsesto autunnale Mediaset

Di domenica, invece, complice il ritorno del pomeridiano di Amici 23, non è prevista la messa in onda della puntata speciale della soap opera turca.

Tra le soap che potrebbero trovare spazio nella programmazione Mediaset del prossimo settembre, spicca anche La Promessa, la nuova serie spagnola che debutterà questa estate su Canale 5 al posto di Uomini e donne.

Nel caso in cui gli ascolti dovessero essere positivi, non si esclude che la soap possa trovare spazio regolarmente nella fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Uomini e donne potrebbe sbarcare in prime time nel palinsesto Mediaset 2023

E poi ancora, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova edizione del Grande Fratello che, tuttavia, quest'anno potrebbe tornare alla versione "nip" e quindi senza personaggi famosi.

Per quanto riguarda Uomini e donne, invece, è confermatissima la messa in onda della nuova edizione nella fascia del daytime di Canale 5, da settembre in poi. Tuttavia, per la prossima edizione del dating show di Maria De Filippi, potrebbe esserci spazio anche per un possibile sbarco in prime time. La trasmissione, infatti, potrebbe occupare la fascia serale con un appuntamento speciale dedicato alle vicende dei protagonisti del trono over e classico. In questo caso, il talk show Mediaset, andrebbe a prendere il posto di una delle due puntate serali del Grande Fratello.