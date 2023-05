Stanno per prendere il via le riprese de Il Paradiso delle signore 8, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 che continuerà a trovare spazio nella fascia del pomeriggio della prossima stagione televisiva 2023/2024.

La Rai ha dato il via libera alla messa in produzione dei nuovi episodi e, le riprese di questa ottava stagione, partiranno a fine maggio e terranno impegnato il cast per tutta la stagione estiva.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore domina gli ascolti del pomeriggio televisivo Rai

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore si è da poco concluso in tv e, anche quest'anno, la soap ha saputo intercettare il gradimento del pubblico.

La media ascolti sul piano Auditel è stata di circa due milioni di spettatori al giorno. I picchi di share hanno toccato la soglia del 25% nella fascia del pomeriggio di Rai 1: numeri eccezionali che, da diversi anni, la rete ammiraglia non vedeva in una fascia oraria così complessa come quella che va dalle 16 alle 17 circa.

Nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8: riprese al via dal 29 maggio

Di conseguenza, visto il grande successo di ascolti registrato quest'anno in tv, ecco che la Rai ha dato già il via libera alle riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8. L'appuntamento con la soap opera tornerà in onda da metà settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio (dal lunedì al venerdì) ma, le riprese ufficiali, inizieranno già a fine maggio.

Stando alle ultimissime indiscrezioni, il primo ciak di questa ottava stagione è fissato per il 29 maggio, come sempre negli studi televisivi di Roma dove è allestito il set della soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese.

Le riprese terranno impegnato il cast per 32 settimane, da fine maggio sino a gennaio 2024, quando verranno girate le puntate conclusive dell'ottava stagione.

Adelaide sarà al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Cosa succederà in questi nuovi episodi della soap opera italiana? Le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio per una serie di novità legate alla contessa.

Adelaide, infatti, continuerà ad essere uno dei perni centrali della soap e terrà banco soprattutto col mistero legato al suo clamoroso segreto che, fino a questo momento, non è stato ancora svelato apertamente al pubblico della soap opera pomeridiana di Rai 1, ma che potrebbe esserlo nella prossima stagione tv.