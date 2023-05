Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse novità per i fan. Nella puntata che andrà in onda martedì 16 maggio su Canale 5, alle 13:40, Thomas (Matthew Atkinson) sarà desideroso di scoprire la verità riguardo Brooke e affronterà Sheila Carter una volta per tutte. Frattanto Ridge (Thorsten Kaye) prenderà una decisione alquanto difficile riguardo il futuro della sua relazione con Brooke e si recherà a casa della donna per prendere tutte le sue cose. Zende, invece, sarà desideroso di dimostrare i suoi sentimenti a Paris, ma la giovane si avvicinerà sempre di più a Carter.

Beautiful, puntata del 16 maggio: Thomas affronta Sheila

In un intenso confronto, Thomas affronterà Sheila per sapere la verità riguardo quello che è successo a Brooke nei corridoi della Forrester Creations. Con risolutezza, Thomas la metterà alle strette per ottenere le risposte che cerca, nonostante la donna tenti in ogni modo di nascondere la verità.

Nel frattempo, Grace e Zende discuteranno dell'amore di quest'ultimo per Paris e di come dimostrarle i suoi sentimenti. Grace spingerà Zende a non mollare la presa, ad essere all'altezza di sua figlia e a dimostrarle di essere il partner ideale per lei. La tensione sarà palpabile, ma sia Thomas che Zende dimostreranno di avere la forza per affrontare i loro problemi.

In seguito Zende rifiuterà un appuntamento con la bella Sequoyah, per evitare di deludere la sua amata Paris.

Carter e Paris cedono alla passione

Mentre Sheila verrà messa a nudo, Zende deciderà di seguire il consiglio di Grace, ossia di lottare per l'amore di Paris, dimostrando di avere la determinazione per far funzionare la loro relazione.

Nel frattempo, la passione tra Carter e Paris non conoscerà limiti. Nonostante le loro diverse posizioni all'interno della Forrester Creations e gli impedimenti al loro amore, i due continueranno a frequentarsi di nascosto. Ridge, intanto, dovrà affrontare altre faccende. A causa della separazione dalla sua compagna Brooke, deciderà di passare a casa per raccogliere le sue cose.

Una difficile prova per Ridge, costretto a rivivere momenti difficili della sua relazione.

Forrester sarà assai risoluto nel suo desiderio di lasciare Brooke, anche se questo significherà affrontare il dolore e la tristezza della separazione. Nel frattempo tra Carter e Paris scoppierà la passione.

Ridge lascia Brooke

Ridge Forrester dovrà affrontare un momento difficile. Andrà a casa dell'ex Brooke per raccogliere le sue cose. Tuttavia, cosa desidera realmente l'uomo da questo incontro?

Una volta arrivato a casa di Brooke, Ridge si accerterà che l'ex moglie stia bene. Infatti, nonostante la fine della loro relazione, i due si rispetteranno e riusciranno a parlare in maniera tranquilla. In questo clima di pacificazione, Ridge deciderà di parlare apertamente con Brooke, esponendo tutti i suoi sentimenti.

Forrester ribadirà alla donna, senza mezzi termini, di essere stanco dei vari tradimenti e che non vuole più stare con lei, tuttavia non dimenticherà di sottolineare quanto la ami ancora. Le parole dell'uomo sembreranno sincere e Brooke, colpita dalla confessione, si sentirà di ringraziarlo. La donna sa che la fine della loro lunga relazione la renderà triste e delusa, ma comprenderà la decisione di Ridge e il suo desiderio di chiudere la loro storia d'amore.

Logan, infatti, non sarà per niente turbata dal comportamento di Ridge e accetterà che l'uomo scelga il proprio destino. La decisione di Forrester non cancellerà il loro profondo legame e l'affetto che si sono reciprocamente riservati nel corso degli anni.