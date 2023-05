Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di novità. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, il giovane Liam Spencer sarà deluso dalle scoperte sulle reali intenzioni della sua amata Hope e comincerà a riflettere su come gestire la situazione.

Nel frattempo, il fratello di Liam, Wyatt, sembrerà non essere da meno in fatto di sentimenti complicati. Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, il giovane potrebbe infatti rispolverare vecchie e sopite passioni per una donna che porta il cognome Logan.

Spoiler Beautiful: Liam scopre che Hope è interessata a Thomas

Dalle ultime notizie, sembra che Liam, interpretato dall'attore americano Scott Clifton, si accorgerà che a minacciare il suo matrimonio non è tanto Thomas, quanto sua moglie Hope, interpretata da Annika Noelle. Dopo aver capito che Hope è attratta dal Forrester, Liam dovrà fare i conti con le sue emozioni e pensare a come comportarsi.

Secondo gli spoiler delle prossime puntate di Beautiful, la reazione di Liam potrebbe sorprendere completamente i fan. Sembra che il giovane Spencer abbia intenzione di mettere in dubbio tutta la sua vita e il rapporto con Hope. Una scelta drastica che potrebbe influire profondamente sulla trama della soap.

Intanto, anche Wyatt, interpretato da Darin Brooks, potrebbe avere una storia d'amore in arrivo. Le anticipazioni americane di Beautiful ci fanno sapere che Wyatt rispolvererà qualche passione sopita, ma in realtà mai dimenticata, per una donna che conosciamo molto bene. Chi sarà la misteriosa donna?

Liam geloso di Hope e Thomas

Liam si accorgerà che Hope è stranamente attratta da Thomas [VIDEO], scatenando in lui una forte gelosia e preoccupazione.

Sarà così che l'uomo cercherà di mantenere la calma e di non farsi sopraffare dalle emozioni negative, ritenendo che sia importante permettere a Hope di fare le sue scelte, senza sentirsi oppressa.

Una decisione che sorprenderà sia lei che Steffy. Infatti, Liam avviserà anche la figlia di Ridge di questa novità, di cui la ragazza era già al corrente.

Ma con Liam e Hope lontani, potrebbe succedere l'impensabile. Lo Spencer potrebbe voler riconquistare la sua ex Steffy, mentre Wyatt potrebbe tornare alla carica con la cognata, con cui in passato ha avuto una storia d'amore. Questa possibilità ha cominciato a farsi largo negli Stati Uniti alimentata dalle parole dell'attore Darin Brooks, che ha dichiarato che un ritorno della coppia Logan/Spencer junior potrebbe funzionare, visto che i due personaggi sono molto maturati.

Insomma, le anticipazioni americane di Beautiful promettono brividi e colpi di scena per tutti i fan della serie in attesa delle prossime puntate. Non ci resta che scoprire come si evolveranno le vicende dei personaggi principali e se le loro storie d'amore avranno un lieto fine.