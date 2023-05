Cosa succederà nella programmazione di Rai 1 del prossimo settembre? Le novità non mancheranno e, le prime anticipazioni sui palinsesti della televisione di Stato, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di uno degli appuntamenti più amati dal pubblico.

Trattasi de Il Paradiso delle signore, la seguitissima soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, giunta alla sua ottava stagione.

In bilico, invece, il ritorno di Serena Bortone alla guida di Oggi è un altro giorno, il talk show del primo pomeriggio di Rai1 che mescola attualità, cronaca e spettacolo.

L'Eredità slitta nel palinsesto: cambio programmazione Rai 1 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per la rete ammiraglia del prossimo settembre, prevede uno slittamento de L'Eredità in daytime.

Il quiz condotto da Flavio Insinna a differenza di quanto è accaduto nelle passate stagioni televisive, non tornerà in onda subito dopo la consueta pausa estiva.

Quest'anno, infatti, i vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare maggiormente su Reazione a catena, il game show estivo di grande successo condotto da Marco Liorni, che andrà in onda da metà giugno fino a metà dicembre.

In questo modo, quindi, i telespettatori e appassionati de L'Eredità dovranno attendere la fine dell'anno per vedere di nuovo il quiz preserale che, questa volta, potrebbe non essere condotto più da Flavio Insinna bensì dalla new entry Pino Insegno.

Il Paradiso delle signore 8 già confermato: cambio programmazione Rai settembre

Nessuno slittamento, invece, per Il Paradiso delle Signore 8: la soap opera del pomeriggio è confermata nella fascia del daytime feriale a partire da metà settembre.

Le nuove puntate sono state già confermate e, di conseguenza, la soap con Vanessa Gravina tornerà a prendere il posto di Sei Sorelle, la soap spagnola che questa estate prenderà il posto della soap italiana in daytime.

Tra i programmi in bilico nella programmazione di Rai1 del prossimo settembre 2023, invece, spicca Oggi è un altro giorno, il talk show del pomeriggio condotto da Serena Bortone, in onda nel palinsesto feriale della rete ammiraglia.

In bilico Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: cambio programmazione Rai settembre

A quanto pare, infatti, complici gli ascolti in netto calo registrati dalla trasmissione nel corso delle ultime settimane di messa in onda, potrebbe esserci un cambiamento alla conduzione.

Il nome di Serena Bortone apparirebbe così a rischio e, tra i candidati in pole position per prendere il suo posto nella fascia del primo pomeriggio feriale di Rai 1, spiccano i nomi di Tiberio Timperi (che questa estate sarà al timone di Uno Mattina Estate) e quello di Monica Setta, attualmente al timone di Uno Mattina in famiglia.

Nessun cambiamento, invece, nella fascia dell'access prime time, dove è confermatissima la presenza di Amadeus.

Il conduttore, da settembre in poi, proporrà al pubblico della rete ammiraglia Rai una nuova edizione dei Soliti Ignoti e poi, nel corso della stagione, ci sarà spazio anche per il ritorno di Affari Tuoi, il quiz tornato in onda quest'anno dopo una lunga pausa, in grado di ottenere un grande successo di ascolti.