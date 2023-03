Ci sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 in daytime? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan della soap opera, dato l'avvicinarsi del gran finale di questa settima stagione che, dal punto di vista auditel, sta registrando buonissimi ascolti in daytime.

L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 ritornerà nel corso della prossima stagione televisiva con nuove puntate che si preannunciano già dense di sorprese e colpi di scena.

Confermate le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Stando a quanto apprende Blasting News, la Rai ha dato il via libera per la messa in cantiere de Il Paradiso delle Signore 8.

La soap opera tornerà in onda subito dopo la pausa estiva, a partire dal mese di settembre, e coprirà tutta la durata della stagione televisiva 2023/2024, andando in onda come sempre in daytime.

Una gran bella notizia per tutti i fan che, a ridosso ormai delle puntate conclusive di questa settima stagione, chiedevano informazioni su quello che sarebbe stato il destino e il futuro della fortunata soap, in grado di appassionare ogni giorno una media di quasi due milioni di fedelissimi spettatori in daytime.

Quando iniziano le nuove riprese de Il Paradiso delle signore 8: le anticipazioni sulla soap

Ma quando cominceranno le riprese di questa ottava stagione? Al momento gli sceneggiatori stanno mettendo a punto le nuove trame dei primi episodi de Il paradiso delle signore 8: il set riaprirà ufficialmente il prossimo maggio e terrà impegnati i vari protagonisti della soap opera per tutto il periodo della stagione estiva.

Come è già successo nelle stagioni precedenti, il cast della soap opera pomeridiana di Rai 1 dovrà lavorare alacremente durante i caldi mesi estivi per poter garantire la messa in onda delle nuove puntate a partire dai primi di settembre 2023.

Cosa succederà nel corso di questa attesissima ottava stagione? Al momento, le primissime anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per delle gradite conferme ma anche per delle sorprese che si preannunciano clamorose e che sicuramente non deluderanno le aspettative dei fan.

Sorprese e conferme nel cast de Il Paradiso delle signore 8: le prime anticipazioni

Tra i volti che rivedremo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 spicca sicuramente quello di Adelaide: la contessa interpretata da Vanessa Gravina sarà ancora una volta uno dei personaggi di spicco della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Confermata anche la presenza della giovane venere Irene, interpretata dall'attrice Francesca Del Fa, la quale tornerà sul set della soap a partire dal prossimo maggio per continuare a raccontare l'evolversi del suo amatissimo personaggio.