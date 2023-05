Lunedì 29 maggio, Daniele Dal Moro è intervenuto in una room di Twitter per spiegare i motivi della rottura con Oriana Marzoli. Nella notte, però, è stato protagonista di uno sfogo in cui ha lanciato delle frecciatine ai fan degli "Oriele" e alla stessa Marzoli.

Stando a quanto riportato dal 32enne, dopo la festa del Grande Fratello Vip 7 Oriana sarebbe andata a trascorrere la notte a casa di Antonino Spinalbese.

Daniele sbotta su Instagram, poi rimuove tutto

Nella notte tra lunedì e martedì 30 maggio, Daniele Dal Moro ha dato adito ad un lungo sfogo su Instagram.

L'imprenditore ha precisato di essere entrato in un room di Twitter per "colpa" di Oriana Marzoli: quest'ultima infatti anziché aspettare e comunicare la fine della relazione tra qualche tempo, ha prima rimosso il follow su Instagram al ragazzo salvo poi lasciarsi andare a delle dirette in cui piangeva a dirotto: "La room è stata fatta perché Oriana ieri ha avuto la brillante idea di togliere segui, foto (chissà cosa avrà detto ai suoi amici, i miei la seguono tutti ancora, piccola differenza), piangere a dirotto, scatenando chiaramente un putiferio. Non si poteva semplicemente restare in silenzio e aspettare un po’? Evidentemente no. L’unica volta che forse ho sbagliato è stato mettere quello screen dove comunque non si vedeva nulla, se non lo schifo che come al solito pubblicate voi, perché volevo che la finiste di mandarle ogni singola cosa per screditarmi"

L'attacco ai fan invadenti

Daniele Dal Moro ha proseguito lo sfogo contro l'invadenza di alcuni fan: "Comunque sia io sono stufo di dovermi giustificare e di chiedervi la cortesia di smetterla di scrivere alla mia famiglia.

Sbaglio sempre qualsiasi cosa faccio. Se sto zitto, perché sto zitto, se parlo, perché parlo. Qualsiasi cosa faccio non va bene. Vi garantisco che è deprimente quando una persona cerca sempre di fare il meglio che può per l’altra persona, perché vi ricordo che io qui non ci lavoro".

Dal Moro ha aggiunto: "La vostra Reina dopo la festa di Signorini è andata a casa di Antonino.

Non credo sia un problema se io vedo Edoardo ed Antonella. Da oggi potete smetterla di rompermi e shippare la Reina con chi più vi aggrada. Il Veneto non è più un problema, sarò anch'io la prima scelta di qualcuno".

Prima di concludere l'imprenditore ha sostenuto di avere sempre voluto bene a Oriana, a differenza di altre persone lanciando poi una stoccata a chi ha sempre detto che non fosse interessato alle ragazze: "Sono etero, a differenza di quello che molti di voi dicono".