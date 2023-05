Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati, ma non sembra essere tutto perduto. In una room su Twitter, l'imprenditore veneto ha commentato la possibilità su un possibile ritorno di fiamma: il giovane si è augurato che le cose possano sistemarsi. Inoltre ha invitato tutti i fan a supportare Oriana anche nei suoi progetti di lavoro: "Per lei è importantissimo".

Le dichiarazioni di Dal Moro

Daniele Dal Moro ha deciso di fare chiarezza sui motivi che hanno portato alla rottura con Oriana Marzoli. Intervenuto in una room di Twitter, l'imprenditore ha precisato che da parte sua i sentimenti verso la 31enne venezuelana sono sempre stati veri.

Inoltre ha smentito il coinvolgimento di terze persone: dal Grande Fratello Vip 7 ad oggi, ha solo avuto occhi per Oriana. A tal proposito ha ribadito che per nessun'altra ragazza avrebbe fatto tutto ciò che ha fatto per l'influencer venezuelana.

Daniele ha detto che tra i motivi che hanno portato la coppia a prendere due strade diverse sono stati i vari litigi. Inoltre c'entra anche la reunion con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: "Lei mi ha detto che si è sentita umiliata". In merito ad un possibile ritorno di fiamma Daniele Dal Moro ha affermato: "Spero che le cose si possano sistemare e spero che arrivino momenti migliori anche per me. Quindi mi auguro che le cose si sistemino, staremo a vedere".

Le parole d'affetto nei confronti di Oriana Marzoli

Durante la room di Twitter, Daniele Dal Moro ha utilizzato solo parole al miele nei confronti di Oriana Marzoli: "Per lei è importantissimo, dategli tutto il sostegno anche quello mio". Il 32enne ha chiesto solamente di non essere descritto per la persona che non è e di non mettere in mezzo la sua famiglia: "Vi chiedo di non dire falsità".

Inoltre ha ringraziato tutti coloro che in questi mesi l'hanno supportato e ha chiesto scusa per avere sbottato contro alcuni fan invadenti: "Ringrazio chi mi segue, ma vivo anche senza questo mondo".

Il commento di alcuni fan degli 'Oriele'

La rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sta facendo discutere moltissimi utenti del web.

Ovviamente, i fan degli "Oriele" sperano in un ritorno di fiamma e le parole dell'imprenditore risuonano come uno spiraglio di luce. Altri utenti, sono convinti che Daniele abbia mancato di rispetto a Oriana per via della reunion con Antonella Fiordelisi: quest'ultima dentro e fuori dalla casa di Cinecittà ha più volte offeso verbalmente Marzoli.

Tra i vari utenti, c'è anche chi pensa che stavolta non ci sia nulla da fare per la coppia poiché vivono l'amore in maniera completamente diversa: lui è timido e riservato, mentre lei ama condividere molti momenti di vita privata con i fan.