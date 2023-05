La storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la coppia che si era formata all'ultimo GF Vip, è finita.

Ad annunciarlo ieri lunedì 29 maggio lo stesso Daniele in una room di Twitter laddove ha spiegato i motivi che hanno condotto la coppia ad interrompere la storia: oltre ai vari litigi, centrerebbero anche i "Donnalisi". A quanto pare Oriana non avrebbe gradito l'uscita del fidanzato con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, l'influencer si sarebbe infatti sentita umiliata perchè non presente.

Le dichiarazioni di Dal Moro

Nella giornata di ieri, Daniele Dal Moro ha annunciato che avrebbe condotto una diretta per spiegare i motivi dell'addio con Oriana Marzoli.

Intorno alle 22, l'imprenditore è così entrato in una room di Twitter e ha fornito la sua versione dei fatti: pare che la coppia abbia avuto numerose discussioni, come accadeva all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Ma non è solo questo ad aver portato i due a questa decisione.

"Non è il motivo della rottura. Voi non so che cavolo le scrivete, ma lei mi ha detto che si è sentita umiliata" ha riferito poi Daniele riguardo alla serata che Daniele stesso ha trascorso con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi senza appunto l'allora compagna.

L'imprenditore ha aggiunto che lui e Oriana hanno un modo completamente diverso di vivere una relazione, e qui sta il vero problema: lui è molto riservato, mentre lei ama condividere molto via social.

A tal proposito Daniele ha confidato di avere provato ad entrare nel mondo dell'influencer venezuelana senza però riuscirvi: "Ho fatto quel potevo. Lei può avere ragione per delle cose, io per altre".

"E' sotto gli occhi di tutti che io volevo cercare di avere una storia con Oriana" ha detto ancora Daniele evidenziando come non abbia mai tradito la compagna.

"Entrambi siamo stressati e arriviamo da tante litigate".

Oriana Marzoli consola una fan in lacrime

Domenica 28 maggio era stata invece Oriana Marzoli a chiedere di non essere più taggata via social in post d'amore che riguardassero Daniele Dal Moro perché la facevano stare male, con ciò evidenziando la fine della relazione.

Poco dopo, in una storia su Instagram, la ragazza ha postato una foto con la valigia presso la stazione di Verona evidenziando come stesse andando via di casa dopo l'ennesimo litigio cui ha fatto seguito la rottura definitiva.

Dopo aver confermato in una room che tra lei e Daniele la relazione è giunta al capolinea, Oriana ha infine consolato una fan che è scoppiata in lacrime: "Non piangere cucciola, che fate piangere anche a me".