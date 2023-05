Prosegue l'appuntamento con Terra amara e le anticipazioni annunciano che domenica 4 giugno i riflettori saranno puntati su Zuleyha. Dopo aver trovato rifugio a casa di Fekeli, la signora Altun ruberà la pistola ad Ali Rahmet e correrà a Villa Yaman decisa a uccidere Demir. Nonostante la presenza di Hunkar e Sabahattin, la donna andrà fino in fondo e il signor Yaman cadrà per terra, facendo temere il peggio. Mentre Zuleyha verrà portata in carcere, Demir verserà in gravi condizioni in ospedale e Hunkar ripercorrerà tutta la sua vita, sfogandosi con Fekeli.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha andrà a stare da Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara di domenica 4 giugno raccontano che Zuleyha verrà salvata da Fekeli poco prima di darsi fuoco in piazza. Ali Rahmet le offrirà ospitalità, che dalla sua parte avrà anche Hunkar. La madre di Demir proverà in tutti i modi a calmare la nuora, rassicurandola sul fatto che prima o poi la rabbia del figlio sbollirà.

Nel frattempo Mujgan sarà di ritorno e quando troverà Zuleyha in casa con Yilmaz andrà su tutte le furie, e tra lei e suo marito ci sarà l'ennesimo litigio. Zuleyha approfitterà del trambusto per prendere la pistola di Fekeli e dirigersi a Villa Yaman in cerca di vendetta.

Anticipazioni puntata di domenica 4 giugno: Zuleyha sparerà a Demir

La puntata di Terra amara che andrà in onda domenica 4 giugno sarà ad alta tensione. Zuleyha si recherà alla villa e affronterà Demir impugnando una pistola. Il signor Yaman accuserà nuovamente la moglie per averlo tradito e la inviterà a sparare, mentre Hunkar e Sabahattin faranno di tutto per calmare gli animi.

I toni tra i coniugi si faranno sempre più alti e alla fine Demir ribadirà alla moglie che non rivedrà mai più i suoi figli.

A quel punto Zuleyha non si farà nessuno scrupolo e farà fuoco contro Demir, che cadrà per terra in fin di vita. Sabahattin chiamerà immediatamente i soccorsi, che non tarderanno ad arrivare e trasporteranno Demir in ospedale.

La moglie di Demir finirà in carcere mentre lui sarà in gravi condizioni

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha verrà arrestata e condotta in carcere con l'accusa di tentato omicidio. In questa occasione Julide rassicurerà la donna, dicendole si impegnerà per farle avere il minimo della pena. In cella, tuttavia, per Zuleyha non sarà facile affrontare l'atteggiamento ostile delle altre detenute.

Nel frattempo Demir verserà in gravi condizioni e Hunkar sarà disperata all'idea di perderlo. La donna pregherà affinché suo figlio si salvi, ma non dimenticherà il dolore che ha provato Zuleyha per arrivare a sparargli. Hunkar confiderà a Fekeli di essersi pentita per tutto quello che ha fatto in passato e per aver costretto sua nuora a sposare Demir pur non amandolo.