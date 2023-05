Antonella Fiordelisi ha deciso di "silenziare" per 24 ore il suo profilo Twitter. Il motivo? L'influencer salernitana è finita al centro delle critiche per essere uscita con Daniele Dal Moro. Secondo alcuni fan degli "Oriele", Oriana Marzoli ha deciso di interrompere la relazione con Daniele proprio per via di questa "reunion". All'interno del Grande Fratello Vip 7, tra Oriana e Antonella i rapporti non sono mai stati ottimi.

L'incontro della discordia

Lo scorso venerdì 26 maggio, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati a Verona per una serata in discoteca dell'influencer salernitana.

Arrivati nella città veneta, i "Donnalisi" hanno avuto il piacere di rivedere Daniele Dal Moro: i tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno trascorso parte del pomeriggio insieme. Al termine della reunion, Antonella Fiordelisi ha deciso di scrivere una dedica al suo amico: "Ti voglio bene, grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti".

In tutto questo Oriana Marzoli era tornata a Verona da Madrid ma ha deciso di non partecipare alla reunion: l'influencer venezuelana nella casa di Cinecittà ha instaurato un bel rapporto con Donnamaria, ma non con Antonella.

Fiordelisi presa di mira sui social dopo la rottura di Daniele e Oriana

Domenica 28 maggio, Oriana Marzoli ha rimosso il follow su Instagram a Daniele Dal Moro.

Inoltre ha pubblicato una storia, in cui si è mostrata in partenza dalla stazione di Verona. In serata, la 31enne è entrata in una room di Twitter e ha rivelato di stare molto male per quanto accaduto con l'imprenditore. Poi ha sostenuto che stavolta la situazione non è recuperabile. A quel punto moltissimi fan degli "Oriele" si sono riversati sul profilo Twitter di Antonella Fiordelisi e hanno iniziato ad accusarla di avere causato la rottura tra Daniele e Oriana.

Stando alla maggior parte dei fan, l'imprenditore non sarebbe dovuto uscire con una persona che per mesi ha offeso verbalmente Oriana.

Da qui la decisione di Antonella Fiordelisi, ovvero di "silenziare" il profilo per un giorno: "Mi allontano dai social, tornerò domani. Promesso".

Mi allontano dai social per un giorno. Tornerò domani promesso🫶🏻 — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 28, 2023

Daniele Dal Moro conferma che c'entrano i 'Donnalisi' con la rottura

Lunedì 29 maggio, Daniele Dal Moro è intervenuto in una room di Twitter e ha confermato che tra i vari motivi che hanno portato la coppia ad interrompere la storia c'entrano anche i "Donnalisi".

Il 32enne ha riferito: "Non è il motivo della rottura. Voi non so che cavolo scrivete, ma lei mi ha detto che si è sentita umiliata". Tuttavia, il motivo principale della fine della frequentazione è da attribuire ai numerosi litigi: Daniele e Oriana hanno un modo completamente diverso di vivere una relazione.