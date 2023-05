Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da un mese, ma alcuni concorrenti come Edoardo Tavassi continuano a essere al centro del Gossip. Nelle scorse ore un utente ha criticato il 38enne romano per il suo peso, ma la replica ironica non ha tardato ad arrivare. Edoardo ha promesso di mettersi a dieta, visto che il suo peso sta a cuore a colui che ha pubblicato il commento.

Utente critica Tavassi per il peso

Nella giornata di venerdì 5 maggio, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono concessi una giornata di relax in un famoso parco divertimenti.

All'ora di pranzo il fratello di Guendalina Tavassi è stato protagonista di una gag con alcune persone presenti nell'area ristoro: Edoardo ha mangiato il cibo preso da alcune persone vicine al suo tavolo.

Il gesto dell'ex gieffino è stato oggetto di numerose critiche sui social e tra questi c'è anche chi lo ha criticato sul peso: "Tanto casino in casa per come mangiavi. Non sei nemmeno uscito e stai diventando nuovamente come quando eri all'Isola dei Famosi (...) Edoardo Tavassi, Micol a breve ti lascerà solo per i kg che stai mettendo (...) La tua faccia è rotonda ormai".

La replica dell'ex concorrente del GFVip 7

Il commento non è passato inosservato a Edoardo Tavassi, tanto che su Twitter ha deciso di replicare con l'ironia che da sempre lo contraddistingue: "Dai che ti commento il tweet.

Ora sei felice?". Poi ha proseguito rispondendo alla critica sull'aspetto fisico: "Ti giuro che mi metto a dieta, perché ho visto che il mio peso ti sta tanto a cuore. Così dormi ancora più tranquillo".

Tanto casino in casa per come mangiavi e poi non sei nemmeno uscito e stai diventando nuovamente come quando eri all’isola @EdoardoTavassi Micol a breve ti lascerà solo per i kg che stai mettendo la tua faccia è rotonda ormai #incorvassi — Gfvip22 (@Gfvipdue23) May 5, 2023

La risposta del 38enne, è stata accolta con un "plauso" dai suoi follower.

La maggior parte di essi ha esortato Tavassi a non dedicare tempo alle persone che non lo meritano.

Edoardo Tavassi: due video pubblicati sui social finiscono al centro delle polemiche

Nelle scorse ore, Edoardo Tavassi è finito al centro delle polemiche per avere mangiato del cibo dal tavolo di altre persone, mentre si trovava in un'area ristoro.

In un secondo video l'ex gieffino ha fatto finta di essere arrestato dopo avere cercato di rubare una borsa, che successivamente si è scoperto fosse della sua fidanzata Micol.

Tramite il suo account Instagram, il 37enne ha deciso di replicare spiegando che si è trattato in entrambi i casi di episodi goliardici in cui tutte le persone erano d'accordo. In seguito alle polemiche scaturite, Tavassi ha postato un video chiedendo ad alcuni utenti di rimuovere il follow se non sono in grado di capire la sua ironia. Infine ha anche ironizzato sul finto arresto, spiegando che non è accaduto nulla di tutto ciò.