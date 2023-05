A quasi due mesi dalla finale del Grande Fratello Vip 7, tra Oriana e Daniele è tutto finito: questo almeno è quello che sta raccontando la ragazza agli "Oriele", i fan della coppia che da giorni sono preoccupati per la ragazza. Quest'ultima è intervenuta in una room su Twitter e, tra le lacrime e i singhiozzi, ha chiesto ai suoi sostenitori di non inviarle più foto o video che riguardano la sua storia con Dal Moro, ormai giunta al capolinea per motivi ancora ignoti.

Aggiornamenti sull'amore nato al Grande Fratello Vip

Dopo che Daniele li ha accusati di essere la causa della sua squalifica al Grande Fratello Vip, gli "Oriele" sono tornati al centro dell'attenzione mediatica per un altro motivo.

Tra il 28 e il 29 maggio, infatti, i sostenitori della coppia Dal Moro-Marzoli hanno ricevuto tantissime informazioni sui loro beniamini, la maggior parte delle quali proprio da parte di quella che loro hanno ribattezzato "reina".

Quando in rete hanno iniziato a circolare alcune sue foto in stazione con tanto di valigie, Oriana ha deciso di rivolgersi ai suoi fan per fare loro un'importante richiesta.

"Vi prego, non taggatemi più in cose d'amore su Instagram, non mi aiuta. Se mi volete bene, non fatelo. Non sto bene, grazie", ha detto inizialmente la venezuelana nel breve intervento che ha fatto in una room su Twitter.

I retroscena sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Alle persone che le chiedevano perché stava male e se è vero che si fosse lasciata con Daniele, Oriana ha risposto: "Non voglio parlare di lui e non voglio vedere niente".

"Non mandatemi video miei e di Dani su Instagram, ve lo chiedo con il cuore", mentre diceva queste cose ai fan l'influencer piangeva e faticava a trattenere i singhiozzi dal dispiacere.

Sentendo gli "Oriele" augurarsi che questo possa essere solo un momento di crisi, Marzoli ha aggiunto: "Non credo e penso che non si risolverà".

Insomma, la storia d'amore che è iniziata tra le mura del Grande Fratello Vip è conclusa e, visto lo stato d'animo della ragazza, si deduce che sia stato Dal Moro a prendere questa decisione che ha spiazzato tutti i curiosi.

A settembre torna il Grande Fratello Vip

Oriana ha preferito non scendere nei particolari di quello che è accaduto con Daniele durante il weekend appena terminato.

Le lacrime e i singhiozzi della ragazza nella room Twitter alla quale ha partecipato il 29 maggio, però, sembrano un chiaro segnale che l'idillio con Dal Moro si è spezzato e ad oggi lei non pensa di poterlo recuperare.

Alcuni giorni fa, inoltre, il veneto si è reso protagonista di uno sfogo social che ha portato alla sospensione del suo account: l'ex concorrente del reality Mediaset ha sparato a zero contro gli "Oriele" e alcuni esperti di Gossip (soprattutto Alessandro Rosica).

In uno dei tanti messaggi che ha postato in quell'occasione, il giovane parlava anche di alcune discussioni che aveva avuto con la fidanzata a causa della sua forte gelosia: potrebbe essere questo il motivo della rottura che tanto sta facendo disperare la bella Marzoli e della quale Daniele non ha ancora parlato.

Nell'attesa che inizi la nuova edizione del Grande Fratello, dunque, i fan sono concentrati su quello che sta accadendo nei privato dei protagonisti che hanno animato la settima. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, a settembre la casa di Cinecittà potrebbe ospitare sia concorrenti famosi che gente comune: gli addetti ai lavori hanno fatto sapere che a breve partiranno i casting per tutte quelle persone che sognano di partecipare al programma di Canale 5 pur non essendo Vip.