La soap opera turca Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate vedranno Cukurova in lutto per la scomparsa di Gulten e Saniye ma non solo. Zuleyha dovrà affrontare anche la morte dell'amato Yilmaz, che perderà la vita in un incidente automobilistico.

Altun resterà alla villa con Demir e Sevda e verrà rincuorata da Sermin, che farà il possibile per non farla sprofondare nella completa disperazione. Ma non è finita qui. Fekeli piangerà calde lacrime per la morte di Hunkar, che verrà ricordata con la realizzazione di un grande dipinto.

Dopo tutti questi tristi eventi ci sarà un salto temporale di tre mesi e Zuleyha dovrà rimboccarsi le maniche per portare avanti l'azienda di famiglia.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha ha in mano l'eredità di Hunkar

Dopo la morte di Hunkar, che è avvenuta per mano di Behice, Zuleyha si ritroverà a gestire la sua eredità. Per prima cosa, regalerà a Saniye una preziosa spilla e un altro gioiello sarà invece destinato a Gulten, da sfoggiare nel giorno delle nozze con Cetin. Fadik riceverà invece degli orecchini, così che non si dimentichi di lei.

La morte di Hunkar in Terra amara lascerà un grande vuoto e anche alla villa occorrerà qualcuno che faccia le sue veci per portare avanti l'azienda.

A occuparsi di questo sarà Zuleyha, con il sostegno di Demir e dei loro sottoposti.

Non sarà facile per lei gestire famiglia e lavoro, ma riuscirà a combinare tutto con grande destrezza, guadagnandosi il rispetto di tutta Cukurova.

La promessa di Zuleyha nelle nuove puntate di Terra amara

Dunque, dopo il salto temporale di tre mesi, Cukurova avrà perso due personaggi molto influenti e amati. Si tratta di Yilmaz, che ha perso la vita in un incidente stradale e di Hunkar, che è stata invece assassinata da Behice.

La perdita di Hunkar distruggerà Fekeli, da sempre innamorato di lei. Davanti a quel dolore, Zuleyha si recherà sulla tomba della donna e farà una promessa solenne, rivolgendosi a lei come fosse sua madre: "Ora puoi riposare in pace mamma, sarò io a proteggere la casa e le terre a cui hai dedicato tutta la sua vita".

Inoltre Altun farà anche un altro giuramento sulla tomba di Hunkar nelle nuove puntate di Terra amara: prometterà di occuparsi personalmente dell'organizzazione dei matrimoni di coloro che non possono permettersi una cerimonia per motivi di ordine economico.

Inoltre, metterà in piedi un'asta benefica per raccogliere soldi grazie alla vendita degli abiti più preziosi di colei che considerava come una madre, nonostante gli inizi burrascosi nel loro rapporto. Con questo atti di generosità, Zuleyha verrà amata ancora di più dagli abitanti di Cukurova.