Giovedì 25 maggio un protagonista del Grande Fratello Vip 7 ha avuto un duro sfogo contro i fan che hanno sempre sostenuto lui e la coppia che ha creato tra le mura di Cinecittà. Prima che il suo account Twitter venisse sospeso, Daniele Dal Moro ha pesantemente attaccato il fandom "Oriele", ovvero tutte quelle persone che commentano quotidianamente la sua storia con Oriana Marzoli. Il giovane ha perso le staffe dopo che qualcuno ha fatto notare alla sua fidanzata che aveva messo diversi "mi piace" a un'altra donna sui social network.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Mentre in rete si inizia a parlare della nuova edizione del Grande Fratello e dei casting che sono stati aperti di recente per i concorrenti non famosi che entreranno nella casa, un protagonista del cast di quest'anno ha attirato l'attenzione dei curiosi con una serie di pungenti tweet.

"Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha iniziato a seguire una ragazza e ha messo like a post vecchi per farsi notare", è questa la segnalazione che alcune fan hanno fatto arrivare a Oriana e che ha dato il via al duro sfogo di Dal Moro.

Dopo aver eliminato il "follow" alla giovane che è finita al centro del Gossip suo malgrado, il veneto ha sbottato: "Non ho nulla da nascondere, ma l'ho levato perché Oriana mi stava stressando".

"Da me non avrete più nulla, siete il male delle coppie", ha proseguito il vippone nell'attacco che ha rivolto al fandom ribattezzato "Oriele".

Le parole del protagonista del Grande Fratello Vip

L'altra sera Daniele era un fiume in piena e ha accusato i fan di creargli problemi sia nella relazione con Oriana che sul lavoro: "Voi non mi fate mangiare, il GF è finito e io faccio quel c..

che mi pare".

Una delle frecciatine più velenose che Dal Moro ha rivolto al fandom "Oriele", però, è la seguente: "Siete stati voi a farmi squalificare, non gli hater. Io sono stato l'unico a pagare, quindi ora ve ne andate a fare in c...".

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha ribadito di non aver guadagnato nulla dopo la fine del programma, anzi i sostenitori della coppia con Marzoli gli avrebbero solo creato beghe da risolvere sia nel privato che in ambito professionale.

"Che me ne faccio dei follower? D'ora in poi userò i social solo per lucrare", ha detto ancora il veneto tramite il suo profilo Twitter.

Il silenzio della finalista del Grande Fratello Vip

A un'utente di Twitter che stava facendo notare le cose poco carine che stava dicendo ai fan che gli hanno regalato un viaggio da fare con Oriana in una località da sogno, Daniele ha risposto: "Vacci tu, che io ho i soldi per andare quando voglio".

"Date quei soldi in beneficienza e non mi rompete le scatole", ha aggiunto l'ex inquilino della casa più spiata d'Italia il 25 maggio scorso.

Dal Moro ha anche litigato a distanza con Alessandro Rosica, l'esperto di gossip che spesso l'ha attaccato quando era tra le mura di Cinecittà: tra i due sono volate parole grosse sui social network, con tanto di promesse reciproche di ricorrere alle vie legali per dimostrare di essere dalla parte del giusto.

Venerdì 26 maggio, Deianira Marzano ha fatto notare che il profilo Twitter del veneto è stato sospeso e quindi non sono più visibili i messaggi che ha scritto contro gli Oriele. In tutto questo, inoltre, Oriana non si è ancora esposta per commentare l'atteggiamento del fidanzato e le brutte cose che ha detto ai loro sostenitori, per i quali lei ha sempre avuto un occhio di riguardo.

Tra pochi mesi, invece, il Grande Fratello potrebbe tornare con la sua versione Nip: gli autori sono alla ricerca di concorrenti non famosi, anche se non si sa ancora se il cast sarà misto o composto solo da gente comune.