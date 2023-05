Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende della Contessa Adelaide.

Per lei arriverà il momento della resa dei conti finale e dopo aver tenuto banco per svariate settimane con il mistero legato al suo segreto, bisognerà fare chiarezza e svelare come stanno davvero le cose.

Spazio anche alle vicende di Ezio: l'uomo si ritroverà messo in seria crisi, al punto da pensare di lasciare Milano e trasferirsi in America.

Adelaide farà chiarezza sul suo segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le nuove anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che Adelaide sarà chiamata a far chiarezza su quanto sta accadendo nella sua vita.

La donna non è stata sincera al 100% con il fidanzato Marcello, motivo per il quale si ritroverà a dover affrontare la situazione in prima persona.

Nelle nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione della soap opera pomeridiana, Adelaide sarà chiamata a fare chiarezza sul mistero che la riguarda e che ancora oggi non è venuto a galla.

Non si esclude che la contessa possa aver mentito anche al suo stesso fidanzato e ben presto per i due potrebbe esserci il momento della resa dei conti finale.

Ezio Colombo messo in crisi: anticipazioni Il paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire qual sia il segreto che sta custodendo la contessa, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ezio.

Il capofamiglia di casa Colombo si ritroverà ad affrontare la crisi che sta vivendo con Veronica, dovuta al sentimento ancora forte che prova nei confronti di Gloria.

Ezio ha cercato di tenere a bada le sue emozioni e i suoi sentimenti, ma dopo aver scoperto che Veronica lo ha ingannato e ha ricattato la sua ex, deciderà di passare all'azione.

Ezio chiude con Veronica ne Il Paradiso delle signore 8?

Non nasconderà più la sua crisi e nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 si ritroverà messo in grande crisi.

Il motivo? Ezio si renderà conto di non essere più certo al 100% dei sentimenti che prova nei confronti di Veronica e il fatto che la donna lo abbia ingannato, finirà per acuire ancora di più la sua crisi.

In questi nuovi episodi che andranno a comporre l'ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, non si esclude che Ezio possa maturare la decisione di lasciare Milano e trasferirsi per qualche tempo a New York, così da poter recuperare il rapporto con la moglie e la figlia Stefania.