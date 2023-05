L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 ripartirà ufficialmente a settembre in prima visione assoluta su Rai 1 con le nuove puntate di questa attesissima nuova stagione.

Tante le indiscrezioni che trapelano sui social, tra cui quelle legate a una possibile rivoluzione nel cast della soap opera del primo pomeriggio.

Di sicuro, però, queste novità non riguarderanno la contessa Adelaide, la cui presenza non è affatto messa in discussione nelle prossime puntate della soap opera.

Vanessa Gravina rompe il silenzio su Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove riprese de Il Paradiso delle Signore 8 sono previste da giugno in poi a Roma e, tra i volti certi che torneranno sul set, spicca quello di Vanessa Gravina, alias la temutissima contessa Adelaide.

L'attrice, in una recente intervista, ha rotto il silenzio sui suoi prossimi impegni professionali e pur ammettendo di avere diversi progetti in ballo, non intende rinunciare alla soap del pomeriggio di Rai 1.

"In questi giorni sto discutendo una mia partecipazione a ben due serie tv statunitensi da girare in Europa e Regno Unito", ha svelato l'interpreta di Adelaide nella soap di Rai 1, senza fornire però ulteriori dettagli.

'Impegnata sul set per otto mesi', le parole dell'attrice di Adelaide ne Il Paradiso 8

"Dovrò far combaciare questi impegni con il set de Il Paradiso delle signore che parte tra poco e mi vedrà impegnata sul set per otto mesi", ha aggiunto l'attrice confermando così che sarà presente in tutta la nuova stagione della soap.

E così, gli intrighi che coinvolgeranno la contessa Adelaide nel corso della prossima stagione de Il Paradiso delle signore 8, la vedranno protagonista dall'inizio alla fine di questo nuovo capitolo.

Le anticipazioni rivelano che Adelaide si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua relazione con Marcello Barbieri, dopo che il ragazzo ha dimostrato di tenerci per davvero alla donna.

Marcello, Adelaide e Ludovica al centro delle nuove trame de Il paradiso delle signore 8

Tuttavia, nel finale della settima stagione, Marcello ha vissuto anche un momento di sbandamento, lasciandosi andare tra le braccia nella sua ex Ludovica.

Tra i due c'è stato un nuovo intenso bacio che sembra aver riacceso dei vecchi sentimenti nei cuori dei due ragazzi che, fino a questo momento, sembravano essere sopiti.

Di conseguenza, nel corso della prossima stagione de Il paradiso delle signore 8, bisognerà capire quale sarà l'evoluzione del rapporto tra Marcello e Adelaide: porteranno avanti questa relazione, nonostante le mille difficoltà, oppure il giovane Barbieri si renderà conto di amare ancora la sua ex fidanzata?