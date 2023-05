L'appuntamento con la nuova edizione di Uomini e donne, in programma da settembre 2023 in poi su Canale 5, potrebbe essere caratterizzato da una serie di cambiamenti.

La padrona di casa del celebre talk show dei sentimenti, in grado di appassionare ogni giorno una media di quasi tre milioni di spettatori, potrebbe scegliere di modificare il parterre del trono over, puntando su alcune "vecchie glorie" che non si vedono in trasmissione da un bel po' di tempo.

Quando ritorna l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024.

Il talk show tornerà a tener compagnia al pubblico della fascia pomeridiana e, intanto, fervono già i preparativi per quella che sarà la nuova edizione.

Le registrazioni della prossima stagione partiranno verso fine agosto ma, per vedere in onda le nuove puntate del dating show dopo la lunga pausa estiva, bisognerà attendere il mese di settembre, quando il palinsesto di Canale 5 tornerà ad essere occupato dai vari programmi che popolano il daytime feriale e festivo.

Cosa succederà nel corso della prossima edizione di Uomini e donne 2023/2024? Le prime indiscrezioni rivelano che la conduttrice potrebbe attuare delle importanti modifiche al cast, soprattutto per quanto riguarda il parterre del trono over.

Aurora a rischio uscita dal cast di Uomini e donne

A farne le spese, infatti, potrebbero essere due dame che si sono viste nel corso di questo finale di stagione della trasmissione Mediaset.

Trattasi di Carla e Aurora che, in queste ultime settimane, hanno tenuto banco con le loro vicende e gli scontri che le hanno viste protagoniste al centro dello studio.

Le due dame potrebbero non essere presenti nel cast della nuova edizione e, già nel corso delle ultime due registrazioni di quest'anno, gli spettatori hanno notato l'assenza in studio di Aurora, che potrebbe essere una sorta di preludio su ciò che succederà anche a settembre.

Barbara e Giorgio verso il ritorno nel cast di Uomini e donne a settembre

Tuttavia, il cast del trono over di Uomini e donne potrebbe essere rimpolpato dal ritorno in scena di due "vecchie glorie" del cast.

Uno di questi è Giorgio Manetti, l'ex fidanzato storico di Gemma che, in una delle sue ultime interviste, ha ammesso di essere pronto a tornare di nuovo in trasmissione per mettersi in gioco.

Il secondo nome è quello di Barbara De Santi, per per svariati anni protagonista indiscussa de cast del trono over, fino a quando non scelse di andare via spontaneamente dalla trasmissione. Da settembre, però, potrebbe tornare di nuovo in scena per cercare l'amore in tv.