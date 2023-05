L'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 sarà caratterizzato dalle novità legate alle vicende di Gemma, alle prese con la sua prima gravidanza.

La venere, dopo aver confessato tutta la verità a Marco sul bambino che hanno concepito insieme, potrebbe ritrovarsi a fronteggiare il ritorno di Stefania, l'ex fidanzata del giornalista, la quale potrebbe essere a caccia di vendetta.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 confermate su Rai 1

La messa in onda de Il Paradiso delle signore 8 è confermata nel corso della stagione televisiva Rai 2023/2024.

La soap tornerà a occupare la fascia del primo pomeriggio dopo gli ottimi risultati ottenuti quest'anno, con una media che è arrivata a sfiorare la soglia dei due milioni di spettatori al giorno e picchi del 24% di share.

Una promozione meritata per questo prodotto che ha saputo ridare luce a una fascia pomeridiana particolarmente complicata e spente da diversi anni, la quale è tornata a illuminarsi proprio grazie alle vicende dei protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese.

La gravidanza di Gemma al centro delle nuove puntate de Il Paradiso 8

Ora l'attesa è incentrata sulle puntate inedite dell'ottava stagione: cosa succederà nel nuovo capitolo della soap opera di Rai 1?

Al centro dell'attenzione ci sarà sicuramente la gravidanza di Gemma: la venere si appresta a diventare mamma per la prima volta e dopo aver confessato tutta la verità a Marco sulla gravidanza, i due vivranno insieme uno dei momenti più belli della loro vita.

Di conseguenza la notizia che Marco sia il vero padre del bambino di Gemma si diffonderà anche in casa Colombo e potrebbe portare a dei risvolti clamorosi e inaspettati.

Non si esclude che, nel corso delle puntate dell'ottava stagione, Stefania possa tornare in città per chiudere il conto rimasto in sospeso con Gemma e il suo ex fidanzato.

Stefania si vendica di Gemma e suo figlio ne Il Paradiso delle signore 8?

Perché Marco ha concepito questo bambino con Gemma in un periodo in cui era ancora in crisi con Stefania e non erano arrivati alla rottura definitiva.

Ecco che la figlia di Gloria potrebbe rimettere piede a Milano nel corso degli episodi de Il Paradiso delle signore 8, e cercare vendetta contro Gemma e suo figlio.

Il ritorno di Stefania non passerebbe sicuramente inosservato e, alla luce di questa intricata trama che si è venuta a creare, potrebbe assicurare dei risvolti interessanti, appassionando il pubblico della soap che da tempo chiede agli sceneggiatori di poter rivedere la venere in scena.