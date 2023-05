Nuovo stop per Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. La trasmissione di Maria De Filippi si ferma ancora e, questo lunedì 8 maggio 2023, gli spettatori che si collegheranno sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire la nuova puntata del talk show, resteranno profondamente delusi.

La messa in onda del programma non è prevista nella fascia del pomeriggio, complice la mancanza di nuove puntate a disposizione da trasmettere in televisione.

Cambio programmazione Uomini e donne: Maria De Filippi ferma ancora l'8 maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Uomini e donne riguarderà la fascia del primo pomeriggio di lunedì 8 maggio.

La trasmissione di Maria De Filippi subirà l'ennesimo stop di questa stagione, dopo le pause che ci sono state già in occasione del Ponte della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, che hanno portato ad una variazione di programmazione nella fascia del pomeriggio.

Questa volta, però, l'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Canale 5 subirà delle modifiche in daytime per mancanza di nuove puntate.

Tutte le registrazioni a disposizione sono terminate e, di conseguenza, non si hanno nuove puntate da trasmettere nella fascia del pomeriggio.

Chiusura anticipata per Uomini e donne: ecco cosa succederà

Le nuove registrazioni del programma di Maria De Filippi, infatti, sono previste per lunedì 8 e martedì 9 maggio e saranno le ultime di questa stagione, caratterizzate dalle scelte finali dei due tronisti in carica, Nicole e Andrea.

Di conseguenza, nel corso della settimana che va dal 9 al 12 maggio, saranno trasmesse le puntate conclusive di questa fortunata edizione del talk show dei sentimenti che, anche quest'anno, ha conquistato la palma d'oro degli ascolti nella fascia del pomeriggio, totalizzando punte del 33% di share in giornata.

Eccezionalmente per quest'anno, quindi, l'appuntamento con Uomini e donne chiuderà con due settimane di anticipo ma, dalla settimana successiva ci sarà spazio per un "best of" di questa stagione.

Quando ritorna l'appuntamento con Uomini e donne nel daytime di Canale 5

Da lunedì 15 maggio e fino a fine mese andranno in onda le migliori puntate di questa stagione: in questo modo, gli spettatori potranno fare un tuffo nel passato prima di salutare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi, che poi si fermerà per la consueta pausa estiva.

L'appuntamento con Uomini e donne, però, è già confermato nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset: la messa in onda, infatti, è prevista da metà settembre in poi ma, come da tradizione, le registrazioni potrebbero iniziare già a fine agosto.