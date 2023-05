Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda lunedì 8 maggio su Canale5 alla consueta ora delle 14:10, Julide deciderà di rompere con Sabahattin. Il dottore di Adana si recherà a casa dell'ex moglie infuriato urlandole contro che non ci sarà alcuna possibilità di ritornare insieme. Sermin, invece, gli giurerà vendetta. Successivamente, Demir sarà intento a cercare vendetta contro Fekeli e Yilmaz per aver acquistato le proprietà che ha messo in vendita. Nel frattempo, Zelis esalerà il suo ultimo respiro e chiederà a Saniye di prendersi cura di sua figlia Uzum.

Infine, la domestica della tenuta Yaman e suo marito Gaffur decideranno di prendere in affido la bambina diventata orfana.

Julide rompe la relazione con Sbahattin in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, il procuratore Julide, dopo la visita di Sermin, romperà la propria relazione con il dottore di Adana. Per questo motivo, Sabahattin, infuriato, si recherà a casa dell'ex moglie urlandole contro che la loro storia è terminata definitivamente, soprattutto ora che ha provato a sabotare il suo matrimonio. Invece, Sermin giurerà un'amara vendetta all'uomo per averla rifiutata. Infatti, la donna non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

Demir desidera vendicarsi contro Fekeli e Yilmaz Akkaya

Successivamente, Demir inizierà a escogitare un piano per vendicarsi di Fekeli e Yilmaz che hanno comprato, segretamente, tutte le proprietà di Istanbul messe in vendita dalla famiglia Yaman per risolvere i loro problemi di liquidità. Nel contempo, la mamma della piccola Uzum, prima di esalare il suo ultimo respiro per una grave malattia, chiederà a Saniye di occuparsi di sua figlia e crescerla come fosse sua.

Infine, la domestica di Hunkar e il capomastro Gaffur decideranno di prendere la bambina in affido. In questo modo, Saniye, riuscirà a "realizzare" il suo desiderio materno.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara che è andata in onda domenica 7 maggio con un triplo appuntamento, Mujgan ha messo in guardia Demir sul comportamento di sua moglie spiegandogli che l'ha beccata nell'intento di allettare il piccolo Kerem.

Nel frattempo, Saniye ha accompagnato la piccola Uzum a visitare sua madre ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Dopodiché, Demir ha deciso di ascoltare il consiglio di sua madre e ha intestato la maggior parte dei suoi beni alla figlia Leyla, temendo che Zuleyha potesse rivelare a Yilmaz di essere il padre biologico di Adnan. Infine, Sermin si è recata dal procuratore Julide per impietosirla e convincerla ad allontanarsi da Sabahattin.