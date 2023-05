Flavio Parenti, alias Tancredi de Il Paradiso delle Signore 8, è tornato sul set per le riprese della nuova stagione che andrà in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Un ritorno particolarmente atteso dal pubblico dato che nella passata stagione della soap Tancredi è stato uno dei volti di punta della fortunatissima soap, in grado di appassionare una media di quasi due milioni di fedelissimi a settimana.

Tancredi torna al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle signore 8 sono ufficialmente iniziate: lo scorso 29 maggio i protagonisti della soap opera del pomeriggio sono ritornati sul set per girare le puntate inedite della soap che andranno poi in onda da settembre in poi in daytime.

E, tra coloro che sono ritornati, spicca il nome di Flavio Parenti, l'attore che dalla passata stagione veste i panni del tenebroso e affascinante Tancredi.

Ancora una volta, il marito di Matilde sarà al centro delle trame, complice quel segreto che custodisce in merito alla fatidica notte dell'incendio in cui fu distrutto il mobilificio di famiglia della donna.

La verità non è mai venuta a galla e, per tutti questi anni, Tancredi non ha fatto altro che ingannare sua moglie: tutti i nodi, però, potrebbero venire al pettine nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione.

'Molte novità in arrivo', l'attore di Tancredi fa spoiler su Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso di questa ottava stagione, Flavio Parenti ha postato un primo scatto social dal set de Il Paradiso delle signore 8, con una didascalia che non è passata affatto inosservata tra i fan della soap opera di Rai 1.

"Si comincia. Oggi primo giorno di Tancredi e del suo bastone sul set", ha scritto l'attore di Tancredi sul suo profilo Instagram.

"Molte novità in arrivo...vi terrò aggiornati", ha aggiunto ancora Flavio Parenti che per il momento non si è sbilanciato oltre e non ha fornito ulteriori dettagli in merito a quelle che saranno le novità di questa attesissima ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Adelaide confermata nel cast de Il Paradiso delle signore 8 e cambia look

Insomma, sembrerebbe di capire che anche quest'anno gli sceneggiatori della soap hanno messo a punto un bel po' di novità e intrighi legati al personaggio di Tancredi.

E poi ancora, le anticipazioni su questa ottava stagione rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Adelaide Di Sant'Erasmo.

La contessa tornerà al centro delle trame della soap e, in questa nuova stagione, si mostrerà al pubblico con un nuovo look.