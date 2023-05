Il Paradiso delle signore 8 è ufficialmente iniziato per il cast che è già sul set per girare le nuove puntate. Lunedì, 29 maggio, molti attori si sono messi al lavoro per preparare le nuove storie che andranno in onda su Rai 1 in prima visione assoluta. Oltre a Marco, Umberto, Vittorio e Marcello, il pubblico conoscerà anche dei nuovi personaggi e tra gli attori al debutto per la soap ambientata negli anni Sessanta c'è Luca Ferrante, volto già noto ai fan di Centovetrine e Un Posto al sole.

Gli attori de Il Paradiso delle signore 8 sono già al lavoro

Fervono i preparativi per l'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore e il cast lavorerà a pieno ritmo tutta l'estate per le puntate che il pubblico vedrà il prossimo settembre. Tra gli attori presenti sul set spunta Luca Ferrante, una nuova entrata per la grande famiglia della soap di Rai 1. L'attore e doppiatore ha postato sul suo profilo Instagram l'inizio di questa nuova avventura, anche se la trama e il suo ruolo restano ancora top secret.

Luca Ferrante è già noto ai fan delle soap italiane, perché è stato protagonista di Centovetrine e di Un Posto al sole. Nella soap partenopea l'attore interpreta il figlio di Marina Giordano, assente da un po' di tempo dalle scene perché il suo personaggio vive a Londra.

Luca Ferrante è tra le nuove entrate della soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta

Il set de Il Paradiso delle signore 8 è tornato operativo lunedì 29 maggio e molti attori hanno condiviso con i fan il loro ritorno. Alessandro Tersigni ha pubblicato una foto nel suo camerino con il copione, quindi il suo personaggio Vittorio Conti sarà presente sin dalle prime puntate.

Al contrario delle voci che parlavano di un addio del direttore, Vittorio tornerà più combattivo di prima per sbaragliare la concorrenza che in questa stagione sarà particolarmente spietata. Ci sarà anche Marcello Barbieri che ha salutato la settima stagione con un riavvicinamento con Ludovica, anche se la donna ha sposato Ferdinando.

Elvira e Salvatore saranno presenti dell'ottava stagione

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 sono in lavorazione e tutto è ancora da scrivere peri l destino dei personaggi. Quello che si può dire con certezza, al momento, è che, oltre a Vittorio e Marcello, il pubblico ritroverà Elvira e Salvatore. La nuova coppia tornerà a far sognare i telespettatori e per il giovane Amato sembra essere arrivato finalmente il vero amore dopo tante delusioni vissute in passato.

Ci saranno anche Marco e Roberto, protagonisti indiscussi dello scorso finale di stagione. Gemma, infatti, stava per sposare il suo amico Roberto proprio quando Marco si è fatto avanti con una dichiarazione mozzafiato. Nella nuova stagione, quindi, il pubblico ritroverà Marco e Gemma, in procinto di avere un figlio.

Per Roberto ci saranno nuovi ostacoli da superare, visto che non sposando più la signorina Zanatta non potrà accedere all'eredità dello zio e quindi dovrà rinunciare ai suoi progetti. Per adesso l'attore Filippo Scarafia si è limitato a postare alcuni oggetti di scena: un orologio, dei gemelli, un paio di occhiali e un anello.