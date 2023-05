In Terra amara prossimamente Fekeli non riuscirà più a sopportare la maleducazione di Behice nei confronti del suo personale di servizio, soprattutto di Nazire. La donna sarà offensiva e scontrosa, atteggiamento che non piacerà per niente a Fekeli, che deciderà di cacciarla da casa e mandarla a vivere in un'altra sua proprietà dal sapore un po' più angusto. La tranquillità di Behice a Çukurova ha le ore contate.

Fekeli capisce che Behice è interessata solamente al denaro

La presenza di Behice non sarà più tanto gradita nella villa di Fekeli e l'uomo inizierà a sopportarla a fatica.

Il rapporto tra i due sarà molto teso e lui la terrà in casa solamente perché è la zia di Müjgan, e in punto di morte ha promesso a Yilmaz che si sarebbe preso cura di lei e di ciò che più caro al mondo, come la sua famiglia.

Behice, invece, non penserà tanto al bene della nipote. Da quando è morto Yilmaz riflette solamente sui soldi che Müjgan potrebbe ereditare dal marito defunto. Il pensiero fisso sui soldi non farà altro che peggiorare il rapporto tra Behice e Fekeli: dopo tanto tempo si renderà finalmente conto che le intenzioni della donna sono malvagie e atte a guadagnare del denaro.

Behice prosegue a essere maleducata con il personale di servizio

Behice avrà un piano bene preciso: intascare l'eredità di Yilmaz e andarsene via per sempre da Çukurova insieme a Müjgan e al nipotino.

Riuscirà anche a convincerla ad andare via, motivando che nella villa di Fekeli non si sente a sua agio per via di alcune diatribe con il personale di servizio. Müjgan darà ascolto alla zia, faranno le valigie e andranno via in direzione Istanbul, ma quando si renderanno conto che Yilmaz non ha lasciato il becco di un quattrino, torneranno da Fekeli con la coda tra le gambe.

Fekeli, però, avvertirà Behice: se non si comporterà bene con il personale di servizio, non potrà continuare a vivere a casa sua. La donna non riuscirà a mantenere la promessa.

Fekeli caccia via Behice

Le domestiche non saranno felici di rivedere Behice in casa e si ribelleranno: non le sistemeranno la stanza e in generale non si prenderanno cura di lei.

La donna non prenderà bene la cosa e in un impeto di rabbia butterà fuori le peggio cose, prendendosela principalmente con Nazire.

"Per tutto questo tempo ho dovuto mangiare il tuo cibo orribile", sarà una delle tante offese che Behice rivolgerà a Nazire. Tutte verranno ascoltate da Fekeli, che inviterà Behice ad andarsene di casa visto che "non si sente a suo agio".

L'uomo chiederà all'autista di accompagnare la signora in un'altra abitazione, decisamente più piccola e non molto gradita da Behice, che davanti a tutto ciò rimarrà senza parole.