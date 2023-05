Un posto al sole sbarca a Ischia: parte del cast è in trasferta per girare le nuove puntate che andranno in onda a luglio. Mariella e Salvatore presto riusciranno a chiarirsi e i Del Bue inviteranno il vigile a fare con loro una gita nella splendida isola del Golfo di Napoli. Dalle anticipazioni si nota la mancanza di Castrese, quindi la storia con Cerruti è destinata a terminare o comunque, nella migliore delle ipotesi, resterà segreta. Per Salvatore non sarà un buon periodo, ma potrà contare, come sempre, sull'affetto dei suoi amici più cari.

Anticipazioni Un Posto al sole: Mariella e Salvatore saranno più uniti che mai

Le anticipazioni di Un Posto al sole di luglio parlano di una gita a Ischia che Mariella farà con la sua famiglia e Salvatore. Nelle puntate in onda su Rai 3 in questi giorni, i due hanno litigato a causa della scelta di Mariella, che ha preferito trascorrere la crociera con Bice: questo ha fatto indispettire non poco Sasà.

Le incomprensioni tra Mariella e il suo migliore amico presto saranno chiarite, ma è probabile che la storia d'amore tra il vigile e Castrese resti nell'ombra o finisca, perché l'uomo non sarà a Ischia con il suo fidanzato e la cugina per le vacanze.

Anticipazioni del mese di luglio: Castrese e Salvatore potrebbero lasciarsi

Stando a quanto riportano le prime informazioni dal set di Un Posto al sole, Mariella continuerà a restare all'oscuro per quanto riguarda la vita sentimentale di Salvatore. L'uomo infatti non rivelerà alla sua migliore amica di essersi innamorato di suo cugino, perché Castrese è stato chiaro sin dall'inizio chiedendo a Cerruti di viversi segretamente.

Il vigile, tuttavia, non ha mai amato la situazione di clandestinità e questo potrebbe essere il motivo della rottura definitiva. Mariella, infatti, deciderà di organizzare la vacanza con la sua famiglia e Salvatore proprio per distrarre il suo amico dalle sofferenze d'amore.

Il matrimonio di Guido e Mariella procederà a gonfie vele

A Ischia ci saranno Mariella, Guido, Lollo e Salvatore che, oltre a godersi le bellezze del luogo, si lasceranno andare al divertimento. Cerruti riprenderà la sua passione per la tammurriata e non esiterà a danzare a ritmo della tradizione anche per le strade del comune di Forio. Tra Mariella e Guido il matrimonio proseguirà in piena armonia e la coppia si lascerà finalmente alle spalle le incomprensioni delle ultime settimane, ritagliandosi dei momenti di solitudine.

Non mancherà la presenza di Bice che, nonostante non sia fisicamente con i vacanzieri, troverà il modo di tenere d'occhio suo fratello. Mariella, infatti, approfitterà di una passeggiata in solitudine per chiamare la sua amica e per aggiornarla su come Salvatore stia affrontando questo periodo negativo. Chi sperava in un lieto fine tra Sasà e Castrese, quindi, resterà probabilmente deluso.