L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 riparte a settembre con le puntate inedite della nuova attesissima stagione che andrà in onda per tutta l'annata 2023/2024 in prima visione assoluta.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, potrebbero esserci le vicende di Marco, Gemma e Stefania.

La venere, figlia di Ezio e Gloria, dopo un lungo periodo di assenza potrebbe rimettere piede in città e fare i conti con le novità che riguardano il suo ex fidanzato e la sorellastra Gemma.

Gemma e Marco diventano genitori nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 continuerà ad appassionare il pubblico della rete ammiraglia Rai con nuove sorprese e colpi di scena che non passeranno inosservati.

L'ultima stagione si è conclusa con la notizia della gravidanza di Gemma che, dopo aver mantenuto il segreto a lungo, ha scelto finalmente di confessare come stanno le cose al diretto interessato.

E così, alla fine, Marco ha saputo che sta per diventare padre per la prima volta: una notizia del tutto inaspettata e inattesa per il giovane ragazzo, reduce da poco dalla fine della sua relazione con Stefania.

Stefania potrebbe rovinare i piani di Gemma e Marco ne Il Paradiso delle signore 8

Marco e Gemma, quindi, si ritroveranno a dover fare i conti con la loro nuova vita e l'arrivo di questo bebè. Tuttavia, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, potrebbe esserci spazio anche per un altro colpo di scena.

Al centro delle trame della prossima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in scena di Stefania.

La donna, dopo essere andata via per iniziare un nuovo percorso di vita in America e dopo aver messo la parola fine alla relazione con Marco, potrebbe essere informata delle novità legate alla vita del suo ex e reagire in maniera negativa.

Stefania si scaglia contro Gemma ne Il Paradiso delle signore 8?

Stefania potrebbe non gradire il fatto che il suo ex e la figlia di Veronica siano in attesa di un figlio assieme e, a quel punto, la ragazza potrebbe mettere piede in città per vendicarsi di Gemma e Marco.

Il sospetto è che Stefania possa avere il dente avvelenato nei confronti della sorellastra Gemma, al punto che potrebbe scagliarsi duramente contro di lei.

Del resto, Stefania potrebbe accusare Gemma di essere stata una vera "traditrice", dato che ha approfittato di un momento di debolezza di Marco, per metterlo alle strette e "passare ai fatti".

Insomma, la figlia di Gloria potrebbe farla pagare alla sorellastra e tornare all'attacco per cercare di riconquistare di nuovo il cuore del suo ormai ex fidanzato e futuro papà, Marco.