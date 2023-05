Carola torna a parlare della sua relazione con Federico Nicotera, il tronista di questa ultima edizione di Uomini e donne che, al rush finale, scelse di coronare il suo sogno d'amore con la bella corteggiatrice.

E, da quel momento in poi, i due non si sono lasciati più neppure un solo istante, spiazzando sia i fan che i detrattori della coppia che non credevano nella buona riuscita di questa storia d'amore nata sotto i riflettori televisivi Mediaset.

Come procede tra Carola e Federico dopo la scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, la love story tra Carola e Federico è una delle più seguite di questa ultima stagione del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

I due hanno tenuto banco in trasmissione per svariati mesi, fino ad arrivare alla fatidica e attesissima scelta finale, in cui Federico Nicotera scelse Carola per coronare il suo sogno d'amore e lei è diventata la sua ragazza a tutti gli effetti.

Dal giorno in cui c'è stata la scelta finale in studio, Carola e il suo fidanzato non si sono più lasciati neppure un solo istante.

E, come se non bastasse, hanno scelto anche di andare a convivere e iniziare così un nuovo percorso di vita a tutti gli effetti.

'Di persona è molto più bello', Carola spiazza su Federico dopo Uomini e donne

In queste ore, Carola ha scelto di rispondere ad un po' di domande che le sono state fatte dai fan della coppia, tra cui una in cui le veniva chiesto quale fosse stata la sua sensazione dopo aver visto per la prima volta Federico, entrando nello studio di Uomini e donne.

La risposta di Carola non si è fatta attendere e la ragazza ha spiazzato rivelando che il suo fidanzato, dal vivo, sarebbe molto più bello.

"Cosa ho pensato la prima volta che ho visto Federico? È davvero bello, sono rimasta colpita. Di persona è molto più bello rispetto alle foto e ai video", ha dichiarato Carola sui social a favore del suo amato fidanzato.

'Il mio fidanzato è bellissimo', Carola pazza del suo amato Federico

"Il mio fidanzato è bellissimo", ha chiosato ancora Carola confermando di fatto di essere "pazza" del suo Federico.

Tutto procede per il verso giusto e, tutti i fan della coppia nata a Uomini e donne, possono stare tranquilli: questa estate i due non prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island su Canale 5.

Il reality show, prodotto da Fascino di Maria De Filippi, tornerà in onda nel prime time dopo una stagione di pausa, ma non ci sarà spazio per coppie famose.

Tutti i concorrenti in gara saranno persone "nip" e quindi non ci sarà spazio per la presenza di coppie che si sono formate in televisione, come quelle nate a Uomini e donne e al Grande Fratello Vip 7.