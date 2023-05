Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore? Quando riparte la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1?

È questa la domanda che iniziano a porsi i fan della soap con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Dopo il gran finale della settima stagione, ecco che emergono le prime anticipazioni su quello che succederà nel corso della prossima stagione televisiva Rai.

Quando riparte Il Paradiso delle signore 8: da giugno le riprese

Le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che la macchina organizzativa si rimetterà in moto a partire da giugno.

Durante le prime settimane del prossimo mese ripartiranno le riprese dell'ottavo capitolo de Il Paradiso delle signore, pronta ancora una volta a tener compagnia al pubblico.

Complici gli ottimi ascolti registrati in questi mesi, con una media di spettatori che ha superato la soglia di 1,8 milioni al giorno e punte del 25% di share, la soap opera sarà nuovamente in onda da settembre, sempre nella fascia del pomeriggio compresa tra le 16 e le 17.

Una riconferma meritata per questo prodotto italiano, che ha saputo farsi strada nella fascia del pomeriggio, ottenendo fin da subito ottimi consensi.

Chi ci sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Di conseguenza da giugno, come svelato dall'attrice Vanessa Gravina, si rimetterà in moto la grande macchina della soap: le riprese dureranno per buona parte della stagione estiva, fatta eccezione una breve pausa durante il mese di agosto.

Ma cosa succederà in questi nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore 8? Chi tornerà in scena e chi no? È questa un'altra domanda che iniziano a porsi gli spettatori della soap pomeridiana di Rai 1.

Il cast di questa ottava stagione sarà composto dai veterani della soap come Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, rispettivamente Adelaide e Umberto.

Ancora una volta i loro intrighi terranno banco nel corso dell'ottava stagione, e non mancheranno le sorprese e i colpi di scena che li vedranno protagonisti.

Agnese se ne va, dubbi su Stefania e Gloria: anticipazioni Il Paradiso 8

Non ci sarà, invece, Agnese Amato: la donna ha scelto di trasferirsi stabilmente a Londra per iniziare un nuovo percorso di vita e al suo fianco potrebbe non trovare più il suo compagno Armando Ferraris.

Resta da capire, invece, cosa succederà a Gloria e Stefania: mamma e figlia si sono trasferite in America, ma per questa ottava stagione della soap c'è ancora chi spera in un loro possibile ritorno in scena nel cast de Il Paradiso delle signore.