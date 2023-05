Terra Amara va in onda tutti i giorni su Canale 5, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni della serie, per ciò che riguarda le puntate di sabato 20 e domenica 21 maggio, raccontano che Julide riceverà una lettera anonima dove Demir viene accusato di aver ucciso Ercument. Fekeli e Hunkar, intanto, sospetteranno che dietro la misteriosa missiva ci sia lo zampino di Behice, nel frattempo Mujgan filmerà un dialogo tra Zuleyha e Yilmaz. Eyup, infine, farà chiamare Hatip in prigione e lo minaccerà di rivelare a tutti che lui è il vero assassino di Cengaver, così Karakus perderà la vita in carcere venendo pugnalato proprio per ordine di Hatip.

Julide riceverà una lettera anonima dove Demir viene accusato di aver ucciso Ercument

Gli spoiler di Terra Amara, in merito alle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 20 e domenica 21 maggio, evidenziano che Demir ordinerà per Yilmaz diversi impianti di irrigazione, salvo poi annullare gli stessi, arrecando così un grave danno finanziario ad Akkaya.

Julide, intanto, riceverà una lettera anonima dove c'è scritto che Ercument è stato ucciso da Demir. A quel punto il figlio di Hukar inizierà a meditare se sia il caso di rivelare la verità in merito, ovvero che a uccidere Ercument è stato Yilmaz, dopo che quest'ultimo è venuto a conoscenza del fatto che Ercument avesse abusato di Gulten.

Sia Hunkar che Fekeli, poco dopo, sospetteranno che la mittente della missiva anonima possa essere Behice, ma la signora Hekimoglu non sembrerà affatto scalfita dall'accadimento.

Mujgan, intanto, filmerà un dialogo tra Zuleyha e Yilmaz, dove il marito confesserà di aver ucciso Ercument, mentre Uzum chiamerà per la prima volta "papà" Gaffur a seguito di una felice giornata che la bimba passerà con l'uomo.

Hatip farà uccidere Eyup

Ad Adana, complice il contenuto della misteriosa missiva arrivata al cospetto di Julide, si rincorreranno i pettegolezzi sul conto di Demir, tra i quali spiccherà che Yaman abbia tolto a vita al cugino per vendicarsi dopo aver scoperto che Ercument aveva abusato di Zuleyha.

La procura, di conseguenza, riaprirà le indagini e i primi a essere ascoltati saranno Gaffur, Zuleyha, Hunkar e Saniye.

Intanto la matriarca convincerà il figlio a far incontrare Fekeli e Yilmaz per venire a capo dell'intricata faccenda, prendendo una decisione definitiva.

In prigione Eyup farà chiamare Hatip e lo ricatterà di rivelare a tutti che è stato lui a uccidere Cengaver, se non gli darà al più presto il denaro che gli ha promesso. Hatip, non potendo sopportare tale affronto, ordinerà di far pugnalare Karakus nella sua cella e quest'ultimo che perderà la vita.