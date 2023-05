Le riprese dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore inizieranno a giugno 2023 e la messa in onda delle nuove puntate prenderà il via a settembre. La nuova stagione si preannuncia intensa, con molte situazioni in sospeso che verranno finalmente risolte, tra cui il mistero intorno alla partenza di Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Uno degli sviluppi più attesi riguarda la presenza o meno di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni: il suo personaggio, infatti, aveva lasciato aperte molte domande alla fine della settima stagione, con la sua misteriosa sparizione.

Il Paradiso delle signore 8: Vittorio Conti confermato nel cast

Per l'ottava stagione de Il Paradiso delle signore uno dei grandi dubbi dei fan riguardava la presenza di Vittorio Conti. Ma adesso sembra che essi siano stati fugati grazie a un recente post, pubblicato sul profilo ufficiale Instagram dell'attore.

Nella sua Instagram story, postata il 5 maggio 2023, Tersigni ha mostrato un'immagine dell'intero cast della serie televisiva, aggiungendo la didascalia "Ci vediamo a settembre". Questo ha fatto pensare agli appassionati che il personaggio di Vittorio sarà nuovamente presente nella prossima stagione della soap. Ovviamente, non è ancora chiaro in che modo Vittorio sarà coinvolto nella trama e quale sarà il suo ruolo all'interno della vicenda.

Tuttavia, il solo fatto che Tersigni abbia confermato la presenza del suo personaggio è stato un grande sollievo per i fan affezionati alla soap opera milanese.

Spoiler Il Paradiso: Adelaide tornerà nella nuova stagione

Oltre al ritorno di Vittorio Conti [VIDEO], una delle situazioni più attese riguarda il mistero intorno alla partenza di Adelaide.

La Contessa ha lasciato molti interrogativi, e c'è chi crede che sia stata coinvolta in qualcosa di losco. Tuttavia, sembra che la Di Sant'Erasmo abbia solo deciso di prendersi una pausa e di allontanarsi per qualche tempo. Ci sono molte altre situazioni lasciate in sospeso nella settima stagione, come ad esempio il rapporto tra Marcello Barbieri e Ludovica Brancia.

Altri spoiler riguardano la presunta assenza di Agnese, interpretata da Antonella Attili, che ha lasciato l'Italia per tornare a Londra da Tina, mentre Ezio sarà costretto a scegliere tra Veronica e Gloria, una volta per tutte.

Insomma, l'ottava stagione de Il Paradiso delle signore si prevede molto intensa e piena di colpi di scena e porterà con sé alcune novità interessanti, come l'introduzione di nuovi personaggi nel cast. Mancano solo pochi giorni al ritorno in azione di uno dei cast più amati delle soap opera italiane, come abbiamo accennato, il set riprenderà a girare già dal prossimo giugno.