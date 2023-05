Le riprese della nuova stagione Il Paradiso delle Signore 8 iniziano a fine maggio e i fan della soap opera non vedono l'ora di sapere che cosa accadrà nelle puntate di settembre 2023. Ci sono state delle sorprese che non hanno fatto piacere ai telespettatori, in primis la decisione di Agnese di trasferirsi a Londra, una città sicuramente più aperta mentalmente e pronta ad accogliere una coppia non sposata negli anni '60. Armando ha scelto di seguire la sua amata e, nonostante sia legatissimo a Milano, volterà pagina oltreoceano.

Nel frattempo Adelaide è tornata in città e ha incontrato di nuovo Marcello.

Del suo segreto si sa molto poco, se non che ha subito un'operazione. La contessa ha minimizzato mentre ne parlava con Umberto, ma come stanno davvero le cose?

Il Paradiso delle signore 8 nuove puntate su Rai 1 a settembre, le anticipazioni

Che cosa sta davvero nascondendo Adelaide ai suoi cari? Quale è questa operazione della quale non vuole parlare? A quanto pare, solo Marcello è a conoscenza di ciò che realmente è successo alla contessa, che l'ha pregato di mantenere il loro segreto. Ma non solo: la contessa ha anche calcato la mano affinché la loro storia continuasse. E così sarà: nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle signore che andranno in onda a settembre su Rai 1, Marcello e Adelaide staranno ancora insieme.

Per quanto riguarda il segreto della contessa, ecco che verrà alla luce e anche Umberto saprà come mai la sua ex fiamma è stata costretta a partire per Ginevra.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Agnese e Armando a Londra

Ci saranno un bel po' di novità nelle puntate inedite della soap opera ambientata negli anni '60 di Milano.

Agnese e Armando hanno scelto di andare a Londra per vivere alla luce del sole il loro amore (anche se erano comunque riusciti a non nascondersi più). Un addio che farà molto male ai fan, sempre che gli autori non decidano di cambiare le cose.

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore Margherita e Marta potrebbero tornare visto che da tempo si vocifera che nel cast torneranno dei personaggi molto importanti.

A differenza delle precedenti, ricordiamo che questa è solo un'ipotesi e che non sappiamo chi resterà e chi tornerà nell'ottava stagione. Certo, sarebbe interessante vedere Marta e Vittorio faccia a faccia, dopo che Conti ha ricevuto l'ennesima delusione amorosa da parte di Matilde, che è restata accanto al marito Tancredi nonostante abbia saputo la verità sull'incendio alla fabbrica. Le riprese degli episodi inediti inizieranno il 29 maggio e gli attori senza dubbio si lasceranno scappare qualche spoiler, che non mancheremo di comunicarvi.