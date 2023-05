L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 della prossima stagione televisiva.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende dei vari protagonisti della soap opera del pomeriggio, i quali si ritroveranno a dover fare i conti con nuovi intrighi e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide, la quale farà i conti con la crisi di Marcello mentre Marco sarà pronto a diventare papà per la prima volta.

Marcello e Adelaide al centro delle trame de Il paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marcello, il quale si ritroverà a dover gestire una situazione non facile dal punto si vita sentimentale.

Il motivo? Dopo il ritorno stabile della contessa Adelaide, il giovane Barbieri dovrà capire che direzione prendere dal punto di vista sentimentale.

Sì, perché in assenza della contessa, Marcello si è riavvicinato di nuovo alla sua ex Ludovica e tra i due c'è stato anche un intenso bacio che non è passato inosservato e sembrava aver riacceso la fiamma della passione.

Alla fine, però, Ludovica si è ritrovata costretta a sposare Ferdinando che, approfittando dell'assenza di Barbieri in città., ha affrettato le nozze con la sua compagna.

Marcello in crisi con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Ebbene, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, Marcello si ritroverà a dover riflettere sulla sua situazione sentimentale, fino ad arrivare a prendere una decisione finale.

Il ragazzo si ritroverà in crisi per via di questo sentimento che prova nei confronti della contessa Adelaide: è amore oppure si tratta solo di amicizia?

Marcello dovrà capire bene se continuare questa storia d'amore con Adelaide oppure voltare pagina e accettare il fatto che la considera solo una "buona amica".

C'è da scommettere, però, che la contessa non lo lascerà andare così facilmente e potrebbe passare all'azione per cercare di non perdere il giovane Barbieri.

Marco diventa papà: anticipazioni Il paradiso delle signore 8

Spazio anche alle vicende di Marco che, in queste nuove puntate dell'ottava stagione, sarà uno dei protagonisti indiscussi della soap.

Il motivo? Il giovane giornalista si appresterà a diventare padre per la prima volta, dato che la sua amata Gemma darà al mondo quel bambino frutto del loro amore.

Per la prima volta, quindi, Marco e Gemma diventeranno genitori e si appresteranno a vivere questo momento di grande felicità, che sicuramente porterà una ventata di allegria e leggerezza anche nella vita di Veronica.