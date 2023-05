Dopo qualche giorno di silenzio, si sono riaccesi i riflettori del Gossip su una nota ex coppia di U&D. Le stories che Giulio Raselli ha pubblicato su Instagram il 5 maggio, hanno aggiornato i curiosi su quello che starebbe accadendo tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. L'ex tronista ha condiviso con i follower un messaggio vocale nel quale la romana gli chiedeva di confermare al "gieffino" che tra loro non c'è mai stato un flirt: secondo il protagonista del dating-show, i due ragazzi sarebbero tornati insieme ma il pugliese avrebbe eccessivi slanci di gelosia verso la compagna.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Sono passate poche settimane da quando Chiara Rabbi di U&D ha confermato di aver baciato un altro davanti a Davide solo per farlo ingelosire. In uno sfogo social, infatti, l'ex corteggiatrice ha ammesso di essersi riavvicinata a Donadei ma di aver voluto mettere alla prova la sua possessività scambiandosi effusioni con un'altra persona in discoteca.

Intervistata su questo episodio, poi, la romana aveva confermato la sua intenzione di non voler più stare insieme al tronista dopo aver capito che i loro caratteri non possono andare d'accordo.

Oggi, venerdì 5 maggio, i siti di gossip sono tornati ad occuparsi di questa "coppia" per una denuncia che ha fatto un altro storico protagonista del dating-show su Instagram.

In una serie di Stories che ha pubblicato in queste ore, Giulio Raselli ha raccontato: "Chiara e Davide sono chiusi in una stanza d'albergo in un delirio di coppia".

Silenzio dai protagonisti di U&D

"Secondo me Davide sta facendo una pressione psicologica pesante su di lei, che è una ragazza e non una donna di 50 anni", ha proseguito il giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Raselli ha raccontato che Chiara gli ha inviato un messaggio vocale per chiedergli una cosa: "Lei parlava ma sotto si sentiva la voce di lui che dirigeva quello che doveva dire".

"Questo non va bene, un uomo non dovrebbe mai fare questo ad una donna", ha detto ancora Giulio prima di pubblicare le prove di quello che stava denunciando.

L'ex tronista di U&D ha anche sostenuto che Rabbi non si farebbe sentire con amici e parenti da circa 4 giorni, ovvero da quando avrebbe ripreso a frequentare Donadei in un albergo di Milano.

Le parole dell'ex volto di U&D

Per evitare che qualcuno potesse dubitare del suo racconto, Giulio ha postato su Instagram il messaggio vocale che Chiara gli ha mandato alcune ore fa.

"Puoi mandarmi gli screen delle chat? Sono con Davide e sostiene che ci ho provato con te solo perché ti ho chiesto il numero. Dice che gli ho mentito", si sente nell'audio che Raselli ha condiviso sul suo profilo.

In sottofondo c'è anche la voce di Donadei che contraddice Rabbi dicendo "non è questo il punto" e lei che ribatte di aver contattato l'ex tronista solo per parlare di gioielli.

Una situazione piuttosto intricata che potrebbe offrire nuovi spunti di discussione nelle prossime ore, anche perché i diretti interessati non si sono ancora esposti per commentarla in nessun modo.

Giulio sostiene che Davide starebbe pressando Chiara in preda ad un'eccessiva gelosia, ma per ora l'unica certezza è che i due hanno trascorso gli ultimi giorni nello stesso posto (nel vocale che ha pubblicato Raselli si sentono i ragazzi confrontarsi) e probabilmente stanno cercando di rimettere insieme i pezzi di una relazione finita quasi un anno fa pare per alcuni tradimenti scoperti dall'ex corteggiatrice.

I fan non escludono che questa storia possa finire al centro delle prossime registrazioni di U&D, le ultime dell'edizione 2022/2023.