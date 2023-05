Dopo 160 puntate è arrivato il gran finale della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le storyline germogliate in questi lunghi mesi hanno regalato un bel lieto fine ai personaggi della rinomata daily soap di Rai 1. Non tutti hanno ottenuto una degna conclusione, come la coppia Marcello e Ludovica. Intanto qualche personaggio ha annunciato la sua imminente partenza per l’estero, mentre un altro ha chiesto la mano alla persona che ama.

Com’è finito Il Paradiso delle signore? Marco ha chiesto la mano a Gemma

Venerdì 5 maggio è calato il sipario sulla settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Una stagione che ha regalato nuovi amori, intrighi e colpi di scena. A un passo dal giorno delle nozze, per Roberto e Gemma la situazione è cambiata inaspettatamente. Dopo averla persuasa a rivelare a Marco che il bimbo che porta in grembo in realtà è suo, la giovane Zanatta ha avuto ancora qualche esitazione.

Soltanto quando Marco Di Sant’Erasmo ha ribadito di amare Gemma, dicendosi pronto ad amare anche il nascituro, il giornalista ha spiazzato Gemma chiedendola in sposa. "Sposa me", ha pronunciato Marco poco prima di sapere la verità sulla paternità del piccolo. A sancire il loro ritorno di fiamma è stato un bacio.

Niente lieto fine per Marcello e Ludovica

Per Marcello e Ludovica non c’è stato l’agognato lieto fine.

Lui ha scoperto che l’amata si è sposata con Ferdinando. Vedendolo con il cuore spezzato, la contessa ha cercato di confortarlo. "Alla nostra coppia, unita dai progetti e dai segreti", ha detto Adelaide, brindando con Marcello e lasciando intendere che nella prossima stagione continueranno ad agire unitamente.

Per quanto riguarda l’altro socio della Caffetteria, Salvatore, si è emozionato per il gesto di Marcello.

Quest’ultimo ha saldato ogni debito, pagando anche le riparazioni del locale. Così si è tenuta una festicciola per celebrare l’evento, in seguito Salvatore ed Elvira sono usciti insieme per il loro primo appuntamento.

Finale Il Paradiso delle signore 7: Maria e Armando in partenza

Spazio agli arrivederci. Maria seguirà Vito in Australia, ma ha rassicurato tutti che sarà assente soltanto durante la stagione estiva.

Questo significa che la nuova stilista del Paradiso delle Signore continuerà a essere presente anche nell’ottava stagione della soap.

Aria di partenza anche per un’altra coppia: Armando e Agnese. Quest’ultima è riuscita a convincere il suo amato a seguirla a Londra, illustrandoli come saranno le loro giornate una volta che si saranno trasferiti oltremanica. Pur essendo legato a Milano, il capo magazziniere ha acconsentito a seguire Agnese.