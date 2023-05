Crollano gli ascolti di Rai 1 senza Il Paradiso delle signore. La soap opera pomeridiana di Rai 1 ha chiuso i battenti per quest'anno lo scorso 5 maggio, quando è andata in onda l'ultima puntata della settima stagione in televisione.

A quel punto, la Rai ha scelto di tornare a puntare su Sei Sorelle, la soap spagnola che aveva già sperimentato lo scorso anno, seppur con ascolti decisamente bassini.

E, dopo le prime puntate di questa stagione, la soap Sei Sorelle conferma in trend in netto calo e fa registrare un sono crollo ascolti nella fascia pomeridiana dalle 16:00 alle 17:00

Crollano gli ascolti Rai senza Il Paradiso delle signore: male Sei Sorelle

Nel dettaglio, dopo il finale de Il Paradiso delle Signore, seguito da una media di oltre 1,8 milioni di spettatori pari al 23% di share, la soap opera Sei Sorelle non ha saputo mantenere la stessa media di spettatori in daytime.

Gli ascolti delle prime puntate della soap spagnola sono crollati già sulla soglia di appena 1 milione di spettatori, con un risultato negativo dell'11% di share registrato lo scorso 10 maggio.

Insomma, un vero e proprio crollo di spettatori per la fascia del pomeriggio di Rai 1, che senza la soap italiana con Alessandro Tersigni ed Emanuel Caserio, sta facendo enorme fatica a tener testa alla concorrenza.

I fan de Il Paradiso delle signore chiedono le repliche in estate

Immediata la reazione dei tantissimi fan e appassionati de Il Paradiso delle signore che, alla luce di questa situazione negativa dal punto di vista auditel per la Rai, chiedono di poter vedere le repliche delle stagioni precedenti della soap italiana.

In molti, infatti, si augurano nella sospensione della soap Sei Sorelle che a quanto pare sembra non aver fatto breccia nel cuore del pubblico e gli ascolti in netto calo (rispetto a quelli della scorsa estate) lo dimostrano chiaramente.

"Sei Sorelle non si può guardare. Antica e soporifera come soap, a questo punto ridateci le repliche de Il Paradiso delle signore per tutta l'estate", ha sentenziato un fan sperando di poter vedere la serie con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina nel corso dei mesi estivi.

'Meglio le repliche de Il Paradiso', la richiesta dei fan della soap

"Ma non era meglio puntare sulle repliche del Paradiso, così come accadeva fino a qualche anno fa?", ha scritto ancora qualcun altro sui social.

"Non possono continuare a propinarci Sei Sorelle in daytime, nonostante sia chiaro a tutti che non sia piaciuta al pubblico.

Ridateci Il Paradiso, anche le repliche delle vecchie stagioni vanno bene lo stesso", ha scritto un altro utente.

Cosa succederà a questo punto? La Rai prenderà in considerazione tali richieste? Lo scopriremo nelle prossime settimane.