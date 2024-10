Cambio programmazione per Endless Love nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca che appassiona tutti i giorni in media quasi due milioni e mezzo di spettatori non sarà trasmesso nel daytime di venerdì 1° novembre.

In occasione della giornata di Ognissanti, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche e alle ore 14:10 ci sarà spazio per la messa in onda di un film del ciclo Inga Lindstrom in prima visione assoluta.

Cambio programmazione Endless Love: salta la puntata di venerdì 1° novembre in tv

Il palinsesto di Canale 5 subirà cambiamenti in occasione del 1° novembre, giorno in cui su Canale 5 non ci sarà il consueto appuntamento con Endless Love. La serie turca che vede protagonisti Kemal e Nihan non andrà in onda nella consueta fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, per lasciare spazio alla messa in onda di un film.

Stando a quanto si apprende, la prima parte del pomeriggio della rete ammiraglia sarà occupato dalla messa in onda di un film del ciclo Inga Lindstrom, in programma fino alle 16:10 circa.

A seguire, poi, ci sarà spazio per una nuova puntata di My home my destiny 2 in prima visione assoluta, che farà da traino al consueto appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino.

La soap turca ritorna in onda sabato 2 novembre su Canale 5

La soap opera turca poi tornerà in onda regolarmente a partire da sabato 2 novembre, con la consueta puntata speciale in programma dalle ore 14:45 alle 16:30 circa, che farà da traino all'appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin.

Giovedì 31 ottobre, invece, è confermato l'appuntamento in prime time con la soap turca: dalle ore 21:30 alle 23:45 circa andranno in onda tre nuovi episodi in prima visione assoluta, pronti a sfidare la fiction Don Matteo 14, trasmessa nella stessa fascia oraria sulla rete ammiraglia su Rai 1.

Nihan perde le staffe contro Zeynep per la morte di suo fratello Ozan

Intanto le anticipazioni turche dei prossimi episodi di Endless Love rivelano che Nihan riuscirà a scoprire la verità sulla morte del suo amato fratello.

La donna riceverà sul cellulare un filmato inedito che attesta la colpevolezza di Zeynep: nelle immagini si vede che la donna soffoca Ozan con un cuscino all'interno della camera di ospedale dove si trovava ricoverato per una intossicazione alimentare.

La reazione di Nihan sarà durissima: la donna si presenterà a casa della sorella di Kemal e sarà protagonista di un accesissimo scontro, durante il quale proverà a metterle le mani al collo per soffocarla e vendicare così la morte del fratello.