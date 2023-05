Gemma Galgani rompe il silenzio sul suo ex Giorgio Manetti, dopo che si era parlato di un possibile ritorno in scena del cavaliere toscano.

In un'intervista a Nuovo la dama torinese di Uomini e donne è tornata a parlare della storia d'amore che per anni l'ha vista protagonista in trasmissione.

Ripercorrendo le fasi salienti di quell'amore, Gemma ha ammesso che in quel periodo era davvero disposta a tutto pur di riuscire a stare con lui.

Gemma e Giorgio: la tormentata storia d'amore nata a Uomini e donne over

L'appuntamento con Uomini e donne continua ad avere Gemma come protagonista assoluta.

La dama del trono over continua a tenere banco con le sue vicende sentimentali, che a oggi, sono al centro delle puntate del trono over.

Un percorso non facile quello della dama torinese, che qualche anno fa è stata protagonista di una storia d'amore che ha lasciato il segno nel suo cuore.

La dama ha conosciuto Giorgio Manetti, il cavaliere toscano che per anni è stato uno dei suoi "chiodi fissi". I due sembravano pronti a viversi la loro storia d'amore lontani dai riflettori mediatici, fino a quando non fuè stata proprio la dama a decidere di troncare il rapporto, salvo poi pentirsene.

Ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio a Uomini e donne?

Nel corso degli ultimi anni Gemma e Giorgio si sono lanciati diverse frecciatine sui giornali: il cavaliere, ad esempio, ha accusato l'ex fidanzata di essere solo a caccia di visibilità e di non volere trovare un vero uomo da avere al suo fianco.

Tuttavia, ultimamente, Giorgio ha ammesso di aver "perdonato" Gemma per come sono andate le cose tra di loro nello studio della trasmissione di Maria De Filippi e di essere ormai disposto a voltare pagina.

Il cavaliere non ha nascosto neppure la possibilità di ritornare di nuovo in studio per mettersi in gioco e cercare così di provare a riallacciare di nuovo il rapporto con la dama torinese.

'Ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui", la confessione di Gemma sull'ex Giorgio

Alla luce di queste indiscrezioni, Gemma ha scelto di rompere il silenzio ed è tornata a parlare della sua chiacchieratissima storia d'amore con il cavaliere toscano.

"Lo amavo ed ero disposta a fare qualsiasi cosa per lui", ha ammesso Gemma ricordando le belle emozioni vissute con Giorgio ai tempi del percorso condiviso a Uomini e donne.

Non ha nascosto che in quel periodo della sua vita era arrivata addirittura ad annullarsi per Giorgio, tanto che Gemma veniva definita lo zerbino d'Italia dal pubblico e dagli opinionisti del talk show, in particolar modo da Tina che fu molto dura nei confronti di Gemma.