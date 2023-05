Il Paradiso delle signore riprenderà a settembre su Rai 1 con l’ottava stagione e le attese sono altissime per gli appassionati della serie. La trama si preannuncia intensa e piena di colpi di scena, con numerosi personaggi alle prese con questioni personali assai spinose.

Il set tornerà operativo dal prossimo giugno: la notizia che ha fatto più rumore riguarda la presenza di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) nella nuova stagione. Mentre molti fan sono entusiasti di rivedere l’imprenditore del grande magazzino in azione, altri si chiedono ancora come il personaggio possa essere presente nella trama dopo gli eventi della scorsa stagione.

Altre ipotesi riguardano il probabile ritorno di Stefania Colombo (Grace Ambrose) e il futuro di Ezio, il quale dovrà decidere se rimanere a Milano con Veronica, oppure raggiungere Gloria in America.

Gemma potrebbe perdere il bambino

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, il destino di molte coppie verrà messo alla prova: Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà alle prese con Ludovica Brancia ormai sposata e con Gemma impegnata con la sua gravidanza. Ma tra tutti, il futuro di Ezio Colombo (Massimo Poggio) sembra essere il più incerto. L’uomo, infatti, dovrà scegliere tra Veronica e Gloria e decidere se partire per raggiungere la sua amata negli Stati Uniti.

Sul web, le voci su possibili scenari futuri per la serie si fanno sempre più insistenti.

Secondo alcuni rumor, Zanatta potrebbe perdere il bambino che sta aspettando e veder vacillare la sua relazione con Marco. Altre voci riguardano Stefania, sembra che la donna possa fare il suo ritorno in città. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali dalla produzione della serie, ci sono molte teorie che la vedono tornare insieme alla madre per qualche motivo misterioso.

Maria potrebbe seguire Vito in Australia

In mezzo a tutte queste trame complicate, Maria Puglisi (Chiara Russo) potrebbe sorprendere tutti con una decisione delicata e inaspettata: lasciare l'Italia per seguire il suo amato Vito Lamantia in Australia, nel tentativo di risolvere la sua situazione finanziaria disastrosa. E infine, ma non meno importanti , sembrano esserci novità in serbo anche per Armando e Salvo.

Si vocifera infatti che i due possano incontrare l'amore, portando un tocco di romanticismo alla storia della soap.

Cosa succederà nel prossimo futuro per i protagonisti de Il Paradiso delle signore? Solo il tempo lo dirà, ma le possili trame future fanno già sognare ed immaginare intriganti sviluppi dei personaggi.