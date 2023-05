L'appuntamento con le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 promette grandi colpi di scena e, ci sarà spazio per la resa dei conti finale che vedrà coinvolti i vari protagonisti della soap opera del pomeriggio.

Spazio in primis alle vicende di Vittorio che, di punto in bianco, farà perdere le sue tracce dopo aver fatto una scoperta a dir poco sorprendente sul conto di Tancredi.

Intanto Ludovica, messa alle strette dal suo compagno, si ritroverà a dover accettare la proposta di matrimonio che le verrà fatta.

Vittorio sparisce nel buio: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

Le anticipazioni sulle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Vittorio arriverà il momento di fare una amara scoperta sul conto di Tancredi.

Conti, proprio nel finale di questa fortunata settima stagione della soap opera, si ritroverà a scoprire qualcosa di segreto sul marito di Matilde, tale da metterlo in estrema difficoltà, in primis con la donna.

Alla vigilia dell'inaugurazione della nuova Galleria Moda, che vede coinvolta anche Matilde, Conti non saprà se rovinare la festa alla donna oppure no.

Sta di fatto che, nella puntata conclusiva di questa settima stagione della soap opera, Vittorio deciderà di far perdere le sue tracce in maniera del tutto misteriosa, sparendo nel buio.

Ferdinando mette alle strette Ludovica: anticipazioni Il Paradiso 7 ultime puntate

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per un clamoroso risvolto finale che avrà come protagonista Ludovica.

La giovane venere, infatti, si ritroverà messa alle strette dal suo compagno Ferdinando, dato che l'uomo ha intuito che tra lei e il suo ex Marcello vi è ancora qualcosa lasciato in sospeso.

Per tale motivo, quindi, Ferdinando deciderà di proporre alla sua compagna un matrimonio "lampo", col quale intende metterla alla prova.

Marcello scopre che la sua ex si è sposata: anticipazioni Il Paradiso 7 ultime puntate

Tale richiesta non sarà affatto facile da accettare per la donna che, alla fine, si ritroverà costretta a convolare a nozze con Ferdinando, nonostante le belle emozioni e quel bacio recente che c'è stato con il suo ex Marcello, voluto proprio dalla giovane Brancia.

E, una volta rientrato dal suo viaggio a Ginevra, anche Marcello scoprirà che cosa è accaduto alla sua ex fidanzata e si ritroverà a dir poco spiazzato e scosso dalla notizia di questo matrimonio.

Sembrerebbe, quindi, che la favola d'amore dei due giovani fidanzati sia stata spazzata via definitivamente ma non si esclude che nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione, possa esserci un nuovo riavvicinamento tra i due.

Si chiude la settima stagione de Il Paradiso delle signore 7 in tv

Si chiude così una stagione particolarmente fortunata per la soap opera pomeridiana di Rai 1, che ha saputo conquistare e appassionare il pubblico della rete ammiraglia.

Tuttavia, a differenza dello scorso anno, quest'anno ci sono state un po' di critiche in più da parte dei fan per le sceneggiature della soap e in particolar modo per i risvolti del gran finale.

A deludere le aspettative dei fan social è stato il trionfo dell'amore tra Marco e Gemma: in tanti, infatti, speravano che il giovane di Sant'Erasmo potesse intraprendere una relazione stabile con Stefania e iniziare con lei un nuovo percorso di vita in America, ma così non è stato.