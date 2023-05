L'appuntamento con le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 potrebbe avere come protagonisti Marco, Gemma e Stefania.

Per i tre protagonisti della soap opera, infatti, potrebbe arrivare il fatidico e atteso momento della resa dei conti finale, dato che in queste settimane sono cambiate un po' di cose.

Dopo la sua prolungata assenza non si esclude che Stefania possa rimettere piede a Milano e affrontare "faccia a faccia" il suo ex e la sua sorellastra.

Grande attesa per le nuove puntate de Il paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 promette colpi di scena e sorprese anche nel corso della prossima stagione.

La messa in onda della soap opera riprenderà regolarmente da settembre in poi, dopo la pausa estiva che quest'anno inizierà il prossimo 5 maggio.

I colpi di scena non mancheranno e, in queste settimane, gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le nuove trame e gli intrighi che terranno banco nel corso dell'ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Non si esclude che per Marco e Stefania possa arrivare il momento della resa dei conti finale.

Marco e Gemma pronti a diventare genitori ne Il Paradiso delle signore 8

In questo finale della settima stagione, il giovane Marco ha scoperto che sarebbe diventato padre per la prima volta.

Galeotta è stata la sua notte d'amore con Gemma, vissuta proprio nel corso dell'ultimo periodo, quando il giovane giornalista rientrò a Milano per una breve sosta dai suoi familiari, già profondamente in crisi con la sua fidanzata.

I due si lasciarono trasportare dalla passione travolgente, al punto che poche settimane dopo, la giovane venere (all'epoca fidanzata con Carlos) scoprì di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

Una gravidanza che ha causato non pochi disagi in casa Colombo, dato che Gemma è sempre stata poco chiara sul vero padre del bambino che portava in grembo.

Stefania potrebbe tornare per affrontare Marco e Gemma ne Il Paradiso 8

Ebbene, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, la verità sulla gravidanza di Gemma e sul padre del suo bambino, verrà definitivamente a galla e potrebbe causare uno scontro con Stefania.

La venere, infatti, potrebbe essere informata da suo padre Ezio su quanto sta accadendo a Milano e su questa notizia del tutto inattesa, legata al figlio che Marco e Gemma hanno concepito assieme.

Di conseguenza, Stefania potrebbe decidere di tornare per qualche tempo a Milano, così da affrontare "faccia a faccia" non solo il suo ex uomo ma anche la sua sorellastra.

Insomma, tra i tre potrebbe giungere il momento della resa dei conti finale e, questa volta, Stefania potrebbe voler togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del suo ex fidanzato, in procinto di diventare padre.