Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, previste da settembre in poi su Rai 1, potrebbero essere caratterizzate da una spiacevole notizia per la coppia composta da Marco e Gemma.

I due, infatti, nel finale della settima stagione attualmente in onda sulla rete ammiraglia riusciranno a liberarsi dei segreti che custodiscono e finalmente verrà fuori la notizia della gravidanza che, per tanto tempo, la venere ha tenuto solo per se.

La verità sulla gravidanza di Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Gemma.

I due, infatti, si ritroveranno ancora una volta al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap, dopo che la venere ha scelto di uscire allo scoperto e confessare pubblicamente la notizia della sua gravidanza.

Nel finale della settima stagione, Gemma si renderà conto di non poter aspettare altro tempo e sentirà il bisogno di confessare a Marco la verità su quanto le sta succedendo.

Un colpo di scena che lascerà spiazzato il giovane giornalista, dato che fino a quel momento aveva realmente creduto che Gemma fosse in dolce attesa del suo primo figlio da Roberto Landi.

Marco scopre la verità sulla gravidanza di Gemma ne Il Paradiso delle signore

Di conseguenza, la notizia della gravidanza di Gemma continuerà a tenere banco nel corso delle prossime puntate de Il paradiso delle signore 8 su Rai 1 e non si esclude che possa esserci un colpo di scena inaspettato.

Il sospetto, infatti, è che tutta questa tensione accumulata da Gemma nel corso dell'ultimo periodo, possa avere delle conseguenze negative sulla gravidanza.

La ragazza, infatti, ha dovuto affrontare un bel po' di ostacoli: prima ha dovuto tacere a tutti la notizia della gravidanza, per evitare che le persone venissero a conoscenza della situazione, dato che non era ancora sposata.

Marco e Gemma potrebbero perdere il bambino ne Il Paradiso delle signore 8

Successivamente con il ritorno in città di Marco, ha dovuto tacere al diretto interessato tutta la verità sul loro bambino, fino ad arrivare al momento in cui ha scelto di confessare come stanno davvero le cose.

Nel corso dell' ottava stagione de Il Paradiso delle signore, potrebbe esserci il colpo di scena inaspettato.

Non si esclude, infatti, che Gemma e Marco possano fare una brutta scoperta sulla gravidanza: i due giovani innamorati potrebbero scoprire di aver perso il bambino. In tal caso sarebbe un grande choc per entrambi e, in particolar modo per la venere del grande magazzino, che da tempo ormai fantastica su come sarebbe stato diventare mamma per la prima volta. Occorre precisare che comunque queste sono solo ipotesi, ancora non confermate da vere anticipazioni.