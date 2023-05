I colpi di scena a Terra amara non mancano mai e molto presto le vite delle famiglie più importanti di Cukurova saranno stravolte per sempre e tutto partirà da Mujgan.

La dottoressa, accecata dalla gelosia, farà vedere a Demir il filmato che riprende sua moglie con Yilmaz. Questo scatenerà una guerra che scombinerà la carte e spingerà Yilmaz a chiedere il divorzio a Mujgan, mentre Demir porterà Zuleyha all'esasperazione togliendole i figli, tanto che la donna sparerà a suo marito e finirà in carcere.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha sparerà a Demir

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia raccontano che molto presto tutto cambierà alla tenuta Yaman. Quando Zuleyha verrà a sapere che Yilmaz ha ucciso Ercument correrà ad avvisarlo, ma l'incontro dei due sarà filmato da Mujgan che accecata dalla gelosia metterà in atto una vendetta spietata. La dottoressa manderà a Demir il nastro su cui ha registrato l'incontro tra Zuleyha e Yilmaz e, sebbene non ci sia un vero e proprio tradimento, il signor Yaman impazzirà dalla rabbia e dal dolore.

L'uomo non ascolterà la spiegazione di sua moglie e dopo essere stato a un passo dall'ucciderla nel bosco, la caccerà via dalla tenuta, tenendola lontana dai suoi figli e lasciandola nella disperazione.

Zuleyha, ormai, non avrà più niente da perdere e dopo aver rubato la pistola a Fekeli andrà alla villa e sparerà a Demir.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz chiuderà per sempre con Mujgan

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha tenterà di uccidere suo marito che finirà in ospedale in condizioni gravissime. La donna, invece, sarà portata in carcere e potrà contare solo sul sostegno di Yilmaz.

Akkaya passerà la notte fuori dalla prigione e la mattina dopo tornerà a casa per affrontare Mujgan, colpevole di aver causato tutto questo.

"Sono venuto a chiederti il divorzio", puntualizzerà Yilmaz in presenza di Behice, aggiungendo: "Se provi a portarmi via mio figlio ti renderò la vita impossibile". Mujgan supplicherà suo marito, pentita e in lacrime, ma lui non avrà nessuna intenzione di ascoltarla e andrà via.

La zia della dottoressa chiederà spiegazioni a sua nipote che le racconterà che Zuleyha ha sparato a Demir per colpa sua, scoppiando in lacrime tra le braccia della donna.

Mujgan disperata per aver perso Yilmaz, Behice le consiglierà di puntare sul patrimonio

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Behice ascolterà lo sfogo di Mujgan che si renderà conto di aver sbagliato e di aver perso per sempre Yilmaz. Questa volta, tuttavia, la zia della dottoressa sarà dura e la rimprovererà di aver rovinato tutto quello che aveva costruito a causa della gelosia.

Mujgan chiederà a sua zia cosa fare per riavere suo marito, ma Behice le consiglierà di accettare il divorzio perché ormai la situazione è irrecuperabile, sfruttando la situazione a suo vantaggio.

Per la zia, infatti, l'unica cosa giusta da fare sarà discutere bene dei termini del divorzio, puntando a ottenere una buona rendita per sua nipote. "Chiederai quattro immobili a Istanbul per te e il bambino", dirà la donna.