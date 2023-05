Tanti colpi di scena caratterizzeranno le puntate di Terra Amara che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che Behice Hekimoglu crederà che Fikret Fekeli sia un impostore dopo aver ascoltato un dialogo tra Fusun e Sermin.

Terra amara anticipazioni: Fikret entra in scena nella terza stagione della soap opera

Le anticipazioni di Terra amara relative agli episodi che verranno trasmessi prossimamente su Canale 5 riportano che Behice inizierà ad avere dei sospetti sul nipote di Ali Rahmet.

Tutto avrà inizio quando Fikret debutterà nella terza stagione della soap opera.

I telespettatori scopriranno che il nuovo arrivato è il primogenito di Musa, il fratello deceduto di Ali Rahmet. Il suocero di Mujgan sarà felice di accogliere il ritrovato nipote nel suo ranch.

Un sentimento che non sarà condiviso da Behice, la quale si dimostrerà indisponente all'arrivo del giovane. La signora Hekimoglu si indispettirà ancor di più quando Fikret deciderà di abbandonare la Germania per stabilirsi ad Adana per interessarsi degli affari di famiglia in pianta stabile.

Behice ha dei sospetti sulla vera identità del nuovo arrivato

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara Behice farà di tutto pur di impedire a Fikret di mettere le mani sul patrimonio di Ali Rahmet dopo il rifiuto di Yilmaz di farsi adottare legalmente.

La signora Hekimoglu spierà una conversazione tra Sermin e Fusun. E così scoprirà che Musa era un uomo piccolo di corporatura a differenza del primogenito che, invece, è molto alto. La zia di Mujgan inizierà ad avere dei sospetti sulla vera identità del giovane.

Per questo motivo Behice dirà alla nipote che secondo lei Fikret è un imbroglione perché potrebbe aver eliminato il vero nipote di Ali Rahmet per mettere le mani sull'ingente eredità di famiglia.

Ma la dottoressa Hekimoglu non crederà alla versione strampalata della zia.

Dubbi sulla vera identità del nipote di Ali Rahmet

Sermin e Fusun informeranno Behice che Fikret si era ustionato all'addome quando aveva 3 anni; una ferita che gli aveva lasciato dei segni sul corpo. A questo punto la signora Hekimoglu offrirà un tè caldo al nuovo arrivato per poi rovesciarglielo sbadatamente addosso.

La donna inviterà Fikret a spogliarsi e, in tal modo, potrà verificare se ha una cicatrice. Il giovane non cadrà nella trappola e se ne andrà nella sua stanza per cambiarsi la camicia. In questa circostanza si potrà notare come l'uomo non abbia alcun segno di bruciatura.

Fikret è quindi un impostore o è davvero il nipote di Ali Rahmet? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per conoscere la verità.