Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo appuntamento, nonché il penultimo della settima stagione del 4 maggio, non possono mancare di certo altri interessanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta, ancora per una volta, su Marco. Il giovane giornalista ha fatto ritorno a Milano da diverso tempo e si è riavvicinato molto alla sua ex fidanzata. Tuttavia, dopo aver scoperto che Gemma è incinta, ha iniziato a nutrire dei sospetti sulla paternità di Roberto.

Difatti, crede fortemente che in realtà il bambino possa essere il suo, ma la giovane Venere continua a negare tutto.

Il ritorno di Marcello al Paradiso delle signore

Durante il prossimo appuntamento pomeridiano con il Paradiso delle signore, dopo aver cercato in lungo e in largo Adelaide, finalmente Marcello la trova a Ginevra. In questo modo può tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, fa ritorno nella città meneghina, non soltanto con un'ottima notizia, ma porta con sé anche il segreto che gli ha rivelato la Contessa.

Nel frattempo, Maria viene a conoscenza dei problemi che sta affrontando Vito con l'azienda in Australia. Tuttavia, si rende conto che si tratta di problematiche ben più difficili da gestire rispetto a quanto pensava prima.

Pertanto, prende una decisione molto importante e drastica, la quale potrebbe influire sul loro futuro.

L'inaugurazione è alle porte del Paradiso delle signore

Successivamente, nonostante si tratti della concorrenza del Paradiso delle signore, Vittorio fa comunque gli auguri a Matilde per l'apertura della Galleria Moda Milano.

Tuttavia, a Tancredi non sfugge l'atteggiamento che i due hanno reciprocamente. Percepisce una particolare complicità che lo irrita molto. D'altronde, ultimamente sua moglie trascorre molto tempo con il pubblicitario e non sa che, in realtà, entrambi sospettano di lui per ciò che concerne l'incendio al mobilificio.

Infine, Marco vuole andare fino in fondo alla questione.

Secondo lui c'è qualcosa che Gemma nasconde. Soprattutto, nutre dei forti sospetti nei confronti di Roberto. Pertanto, è deciso ad affrontare quest'ultimo per farsi raccontare tutta la verità. Purtroppo, però, preso dall'impeto, si lascia trasportare dalle emozioni e lo accusa di essere un traditore. Inoltre, lo minaccia di informare la sua fidanzata della situazione. Non appena la giovane Zanatta viene a sapere quanto accaduto, si reca a Villa Guarnieri per chiarire con il giornalista e gli rivela una mezza verità per quanto riguarda la sua gravidanza.