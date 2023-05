Il Paradiso delle signore 7 si avvicina al gran finale e giovedì 4 maggio andrà in onda la penultima puntata della stagione. Ci sarà il tanto atteso ritorno di Marcello che porterà con sé il segreto di Adelaide, ma ci sarà spazio anche per Vito e Maria. La signorina Puglisi prenderà finalmente una decisione sul suo futuro con il contabile. Marco invece, convinto che Roberto sia un traditore, non esiterà ad affrontarlo, mentre Gemma gli dirà una mezza verità sulla gravidanza. Infine Vittorio farà i suoi auguri a Matilde e Tancredi sarà molto geloso della vicinanza tra i due.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7: Marcello tornerà a Milano

La penultima puntata de Il Paradiso delle Signore 7 andrà in onda giovedì 4 maggio e sarà all'insegna delle emozioni. Cosa nasconde Adelaide? Il suo Marcello farà ritorno a Milano e sarà molto soddisfatto, perché oltre ad aver ritrovato la contessa a Ginevra ha scoperto il suo segreto. Non è ancora chiaro però se Barbieri lascerà intendere cosa ha scoperto o se per sapere cosa nasconde Adelaide bisognerà aspettare l'ottava stagione della soap di Rai 1. Nel frattempo Marco farà un buco nell'acqua affrontando Roberto Landi.

Spoiler puntata di giovedì 4 maggio: Roberto attaccato da Marco

Durante la puntata di giovedì 4 maggio a Il Paradiso delle signore 7 ci sarà uno scontro tra Marco e Roberto.

Il giornalista probabilmente scoprirà la relazione tra Landi e Mario, e penserà che l'uomo stia prendendo in giro Gemma. Per difendere la sua ex fidanzata Marco non esiterà a dare del traditore a Roberto, ignaro del fatto che ci sia un accordo tra il pubblicitario e Gemma. La ragazza, intanto, si presenterà a sorpresa a Villa Guarnieri e racconterà al suo ex fidanzato una mezza verità che riguarda il bambino che ha in grembo.

Maria prenderà una decisione sul suo futuro con Vito

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nella puntata di giovedì 4 maggio Vito e Maria saranno al centro dei riflettori. La signorina Puglisi verrà a conoscenza delle difficoltà di lavoro che il suo fidanzato ha avuto in Australia e capirà che dovrà prendere una decisione sul suo futuro.

Maria avrà finalmente le idee chiare su quello che desidera e sceglierà se restare a Milano o seguire in Australia l'uomo che ama e creare una nuova vita con lui, rinunciando alla sua carriera da stilista. Per Vittorio, invece, arriverà il momento di congratularsi con Matilde il giorno prima dell'inaugurazione della nuova galleria. La vicinanza e la complicità tra i due, tuttavia, non passeranno inosservati agli occhi di Tancredi, che apparirà molto geloso e irritato nel vedere sua moglie in compagnia del suo rivale.