Le anticipazioni della quinta puntata della serie tv Il Patriarca, in onda venerdì 12 maggio dalle ore 21:30 circa su Canale 5, promettono due nuovi episodi ricchi di colpi di scena.

In particolare per Nemesio "Nemo" Bandera, interpretato da Claudio Amendola, ci saranno ancora vari nodi da dover sciogliere e anche alle sue spalle si tesseranno delle trame assai inaspettate. Da bravo imprenditore, comunque, Bandera saprà come muoversi, per bloccare il tentativo di chiunque stia cercando di mettergli i bastoni tra le ruote.

Il Patriarca, anticipazioni puntata del 12 maggio: Nemo chiede aiuto a Mario

Nella quinta puntata de Il Patriarca, che verrà trasmessa il 12 maggio, per Nemo Bandera la situazione si farà sempre più complicata e sembrerà non esserci tregua per lui, nemmeno sul fronte legale.

Monterosso (Primo Reggiani), infatti, continuerà ad indagare sui delitti che potrebbero essere stati commissionati dall'imprenditore e, per evitare un ulteriore inasprimento della situazione, Nemo deciderà di chiedere aiuto a Mario, che ha sempre considerato come un figlioccio.

Tuttavia, le cose non andranno come previsto e, una volta recatosi da Mario, Nemo riceverà un'accoglienza tutt'altro che amichevole. Mario, infatti, sarà troppo impegnato nei preparativi del matrimonio con Nina (Giulia Schiavo) e non avrà tempo da dedicare alle faccende dell'imprenditore.

La situazione sembrerà sempre più compromessa e Nemo si sentirà alquanto solo e abbandonato, ma la sua intelligenza e astuzia gli permetteranno di uscirne indenne. L'imprenditore infatti non abbasserà la guardia e continuerà a bloccare le persone che cercheranno costantemente di metterlo nei guai.

Lara sarà in pericolo: anticipazioni della serie tv Il Patriarca

Intanto, altri problemi si profilano all'orizzonte: la vita di Lara (Neva Leoni) sarà in pericolo. Gli uomini del 'Tigre' continueranno infatti a minacciarla e, per proteggerla, Nemo dovrà chiedere l'aiuto di Malcom. Alla fine la giovane troverà rifugio nella casa dei Bandera.

Questa scelta rischierà di mettere a dura prova l'equilibrio della famiglia, poiché Carlo e Nina dovranno accettare la presenza della prima figlia di Nemo Bandera nella loro abitazione.

La fiction di Canale 5, dopo questa messa in onda del 12 maggio, andrà poi in onda con l'ultima puntata in prima visione assoluta il successivo venerdì 19 maggio.