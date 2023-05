Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa mercoledì 10 maggio rivelano nuovi colpi di scena.

Occhi puntati sul personaggio di Lara Martinelli, la quale farà in modo ancora una volta di mettere in crisi Roberto. Nuovi guai in vista per il Caffè Vulcano, infatti giungeranno nuove insidie per i proprietari del locale.

Upas, spoiler 10 maggio: Martinelli ne approfitta della crisi fra Marina e Roberto

Roberto Ferri è al centro di un triangolo amoroso e, nonostante i buoni propositi con la moglie Marina, non riesce a vivere un rapporto in totale serenità con lei a causa delle continue interferenze di Lara.

Quest'ultima sta "usando" i malesseri del piccolo Tommaso per legare Roberto a sé.

Nel corso della puntata del 10 maggio, la donna sarà ben lieta di apprendere che il Ferri sta vivendo un momento di crisi con la consorte e spererà che si allontani ulteriormente da lei, in modo da riavere il suo ex amante tutto per sé.

Un posto al sole, anticipazioni 10/5: nuovi problemi per il Caffè Vulcano

Nel corso della puntata del 10 maggio ci sarà spazio anche per altre vicende. Dopo un periodo di pace, giungeranno nuovi problemi per il Vulcano. I proprietari dell'attività, infatti, dovranno affrontare non poche difficoltà.

Non viene svelato nello specifico di cosa possa trattarsi, la sensazione però è che possa essere coinvolto Alberto Palladini.

L'avvocato, infatti, non ha mai accettato il fatto che Silvia non lo abbia più voluto come socio. L'astio e lo spirito vendicativo dell'uomo potrebbero spingerlo a provocare non poche problematiche a Diego, Silvia e Nunzio.

Episodio del 10 maggio: Alberto vuole manipolare Clara

La puntata di Upas che sarà trasmessa su Rai 3 mercoledì 10 maggio darà ancora una volta spazio alle vicende di Alberto Palladini.

Quest'ultimo sta avendo non pochi problemi sulla sfera sentimentale.

Clara, infatti, ha scoperto il suo tradimento e non vuole più saperne di lui. La ragazza ha scelto di andare via da Posillipo per stabilirsi col figlio a casa di Rosa, sua storica amica. Tuttavia le due giovani si trovano da un quartiere piuttosto pericoloso della città.

Questo dettaglio farà non poco spaventare Palladini, il quale non sarà sereno all'idea che il suo bambino viva in una zona poco altolocata e soprattutto poco sicura. Pertanto cercherà di convincere Clara a trasferirsi con il bambino in un'altra casa, in un quartiere possibilmente più tranquillo. La giovane Curcio, tuttavia, sarà stanca di essere manipolata dal suo ex e sembra non sopportare le nuove richieste di Palladini.