La puntata finale de Il Patriarca andrà in onda venerdì 19 maggio, e i colpi di scena non mancheranno per la serie televisiva con Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera che sarà messo a dura prova.

Le anticipazioni annunciano un finale al cardiopalma che terrà i telespettatori con il fiato sospeso e che potrebbe minare le certezze dei protagonisti. Mario e Nina saranno in procinto di sposarsi, ma la cerimonia si concluderà in modo inaspettato. Inoltre l'arrivo di Monica si rivelerà importante per Nemo, mentre Lara dovrà scegliere se andare contro i suoi principi.

Anticipazioni Il Patriarca: Lara sarà chiamata a fare una scelta

Le anticipazioni de Il Patriarca di venerdì 19 maggio riportano che per Nemo e la sua famiglia nulla sarà più come prima.

Nella penultima puntata Lara, dopo aver subito un'aggressione da parte degli uomini del Tigre, è stata costretta a trasferirsi a villa Bandera e questo non è piaciuto agli altri componenti della famiglia. A parte Carlo, infatti, nessuno sopporta la prima figlia di Nemo, soprattutto perché potrebbe compromettere l'eredità.

Nella puntata finale, tuttavia, Lara giocherà un ruolo fondamentale perché dovrà decidere se sacrificare gli ideali per cui ha lottato per tutta la vita pur di salvare suo padre.

Anticipazioni sesta e ultima puntata: si eleggerà il nuovo sindaco

Nella puntata conclusiva de Il Patriarca ci sarà ampio spazio per le elezioni comunali. I cittadini dovranno scegliere il nuovo sindaco, e a lottare per il prestigioso posto ci saranno Elisa, la spietata fidanzata segreta di Mario, e Alessandro che potrà contare sull'appoggio di Lara e Carlo.

Nel frattempo, a villa Bandera ci sarà fermento per i preparativi del matrimonio tra Mario e Nina, ma il futuro sposo dovrà occuparsi anche dei guai di Nemo. Alla fine della penultima puntata, infatti, Monterosso ha consegnato ad Alessandro la registrazione che incastrerebbe Nemo. L'uomo, in una conversazione telefonica con Mario, ha ammesso di aver ucciso il padre di Carlo, ma non è ancora chiaro come reagirà il ragazzo.

Nemo Bandera sarà ricattato da Freddy

Gli spoiler de Il Patriarca evidenziano che si arriverà alla resa dei conti finale. Il matrimonio tra Mario e Nina avrà luogo, ma si concluderà in un modo inatteso, e la vita di Nemo Bandera sarà messa in pericolo. L'uomo sarà ricattato da Freddy e alla fine sarà costretto a chiedere l'aiuto di Monica, sebbene tra di loro non ci sia mai stato un buon rapporto.

Restano ancora molte le questioni lasciate in sospeso: bisognerà scoprire chi sarà il nuovo sindaco e chi dei tre figli di Nemo si occuperà dei suoi affari quando lui non ci sarà più.