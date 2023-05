La sesta e ultima puntata della fiction Il Patriarca, in onda venerdì 19 maggio alle ore 21:30 su Canale 5, sarà ricca di colpi di scena.

Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola, si troverà ancora una volta in difficoltà a causa dei suoi loschi affari, che sembrano tornare a perseguitarlo. La sua famiglia verrà messa nuovamente in pericolo, ma Nemo farà tutto il possibile per proteggerla.

La serie televisiva Il Patriarca, remake della serie spagnola "Vivere senza permesso", è diretta e interpretata da Claudio Amendola ed è prodotta da Camfilm in collaborazione con Taodue, Apulia Film Commission e RTI.

Il Patriarca, sesta puntata 19 maggio: Lara nel mirino degli uomini del Tigre

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata della fiction Il Patriarca, che verranno trasmessi il 19 maggio, mostrano come Lara finirà nuovamente nel mirino degli uomini del Tigre, ma a salvarla ci penserà Malcolm che interverrà nel momento più opportuno, portandola immediatamente a Villa Bandera. Intanto l'ispettore Monterosso continuerà le sue indagini, concentrandosi sempre di più su Nemo Bandera, il principale soggetto delle sue investigazioni.

Mario, nel frattempo, si troverà coinvolto nelle preparazioni del matrimonio con Nina, ma anche in questo caso le cose non andranno come previsto. Il matrimonio tra i due, infatti, sembrerà essere in pericolo a causa di un evento imprevisto molto grave.

Tutto quello che sembrava essere perfetto rischierà di crollare improvvisamente, causando delle conseguenze all'intera famiglia.

Mentre Freddy proverà a mettere in atto il suo piano ricattando Nemo, quest'ultimo riceverà delle minacce di morte che lo spingeranno a compiere delle scelte per proteggere se stesso e la sua famiglia.

In città ci sarà una tensione crescente a causa delle elezioni per scegliere il nuovo sindaco di Levante. Da un lato ci sarà Alessandro, supportato da Carlo e Lara, dall'altro Elisa, che potrà contare su una folta schiera di seguaci. In seguito, l'arrivo di Monica, la sorella di Serena, complicherà ulteriormente le cose e la situazione sfuggirà di mano a tutti.

Confermata la seconda stagione de Il Patriarca

Con questo episodio giungerà alla fine la prima stagione della serie tv con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Carmine Buschini e Primo Reggiani.

Intanto arriva la notizia che ci sarà anche una seconda stagione della fiction "Il Patriarca": è stato confermato dallo sceneggiatore della serie Mizio Curcio, il quale ha dichiarato che il copione dello show è già stato scritto e le riprese inizieranno molto presto.