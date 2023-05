All’Isola dei Famosi 2023 il clima è sempre più acceso.

In un reality come l’Isola, una delle maggiori difficoltà è quasi sempre rappresentata dalla fame che, spesso e volentieri, rappresenta per i naufraghi un forte problema che li spinge o a ritirarsi o a diventare nervosi.

Nell’Isola di Sant’Elena, abitata attualmente da Nathaly Caldonazzo e Christohper, gli animi si sono infuocati proprio per una scatoletta di riso.

Il litigio tra Nathaly e Christopher

Tutto è avvenuto tra giovedì 11 e venerdì 12 maggio 2023. Durante la notte, Nathaly ha avuto dei crampi allo stomaco per la fame e, cedendo alla tentazione, ha aperto una scatola di riso senza dire nulla al suo compagno d’avventura, Christopher.

Al risveglio di venerdì 12 maggio, il naufrago ha notato l’assenza di una scatola, andando così su tutte le furie.

Il ragazzo ha accusato la compagna di essere irrispettosa e di essersi appropriata del loro cibo senza neanche consultarlo. A tal proposito Christopher ha poi preso una scatoletta di cibo e l’ha nascosta, il tutto per evitare di rimanere senza la propria razione quotidiana. Vedendo questo gesto, Nathaly si è parecchio surriscaldata lanciando una delle incriminate scatole di riso a Christopher in segno di sfida: “Ma vergognati, mi chiedo che razza di uomo sei. Io ieri notte avevo fame e ho mangiato una scatoletta senza chiederti il permesso. Tu anche stamattina hai fatto la stessa cosa e non ti ho detto niente.

Adesso vieni a fare la scenata davanti alla telecamera. Sei come tutti gli altri, io ti ho difeso davanti a tutti, soprattutto con Andrea e adesso mi metti alla gogna per una stupida scatoletta. Sei pietoso, hai solo bisogno di questa sceneggiata mortificandomi per apparire. Vattene via, continuo la mia Sant’Elena da sola, non ho bisogno di te”.

Pare dunque che la pace sull’Isola Sant’Elena sia durata solamente qualche giorno.

La rivelazione di Caldonazzo su Leoni

La lite all’Isola dei Famosi 2023 con Christopher ha suscitato in Nathaly un forte momento di rabbia. A tal proposito Caldonazzo, sfogandosi in confessionale, ha raccontato un problema di igiene di Christopher.

La naufraga ha così rivelato: “Devo dire una cosa, perchè lui si è comportato male e quindi io rivelo tutto e non mi sento in colpa. Ieri sera io l’ho fatto entrare nella mia tenda, nonostante i funghi che ha ai piedi. Non riuscivo a dormire nella capanna con lui accanto. Mi sono grattata tutta la notte e non ho mai dormito. Per com’è stato cattivo posso dire tutto ormai".